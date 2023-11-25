Бій тривав 10 годин: генерал показав, як відбивали масовану атаку дронів

Україна відбила одну з найбільш масованих атак дронів сьогодні вночі, 25 листопада.

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Бій тривав 10 годин: військовий розповів, як відбивали масовану атаку дронів / колаж: Главред, фото: скріншот телеграм Сергій Наєв

В ніч з 24 на 25 листопада ворожа армія випустила по Україні дрони-камікадзе в рекордній кількості. Українським військовим вдалося збити переважну більшість з них. Бій тривав майже 10 годин. Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він повідомив, що в 10-годинному бою брали участь мобільні групи, вони і відбивали масовану атаку "Шахедів".

"Цієї ночі держава-терорист здійснила один з найбільших пусків БПЛА типу "Шахед". Протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні продемонстрували свій професіоналізм і майстерність у знищенні ворожих цілей", - розповів Наєв. відео дня

Також військовий додав, що знищені українськими захисниками були 53% ворожих безпілотників.

"Більше половини ворожих безпілотників, а саме 53% було знищено бійцями мобільних груп. Висловлюю подяку кожному воїну, який захищає нашу державу. Разом ми сила!"- підсумував Наєв.

Масована атака на Україну / скріншот

Масована атака на Україну

У ніч на 25 листопада Росія влаштувала масову атаку на Київ. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час нічної атаки росіян на столицю в двох районах Києва впали уламки безпілотників. В результаті виникла пожежа в дитячому садку. Крім того, уламки від "Шахедів" влаштували пожежу і руйнування в багатоповерхівці в Солом'янському районі столиці. "У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце. Виклики медиків у Солом'янському районі. Бригади виїхали", - повідомив мер Києва.

Загалом було зафіксовано приблизно 75 запусків "Шахедів" за двома напрямками: Приморсько-Ахтарськ (РФ) та району Курської обл. (РФ). Основний напрямок атаки - місто Київ. Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗС України. Протиповітряна оборона працювала в мінімум шести областях України: Київська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл. В результаті успішного протиповітряного бою цієї ночі, з використанням сил і засобів Повітряних Сил, у співпраці з протиповітряною обороною Сил оборони України, було ліквідовано 71 ударний безпілотник. Більшість з них було знищено в Київській області.

У Центральному регіоні України внаслідок нічної атаки окупантів пошкоджено магістральні повітряні лінії електропередачі "Укренерго" та лінії розподілу Обленерго. Відповідно, надійність енергоживлення в регіоні знижена. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії "Укренерго".

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