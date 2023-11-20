В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації: кого стосуватиметься

У Верховній Раді України працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні.

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В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла.

Заступник голови Комітету заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

Народний депутат і голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич також прокоментував прийдешні зміни і додав:

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"Такий законопроект опрацьовується зараз в рамках робочої групи Комітету. Ця робоча група є міжфракційною. Комітет ще на засіданні нічого не розглядав. Крім того, сам текст законопроекту ще не зареєстрований, тому поки не можемо коментувати якісь ті чи інші положення. Все на стадії обговорення".

Які зміни можуть ввести

На своїй сторінці в ФБ Мар'яна Безугла опублікувала поточний ряд змін, які пропонується прийняти і внести до закону про мобілізацію.

Для початку пропонується схвалити додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю в 90 календарних днів для військовозобов'язаних, які були звільнені з полону (це не стосується тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і хоче звільнитися).

Крім іншого, пропонується внести нові підстави для звільнення (зокрема, у зв'язку зі звільненням з полону або у зв'язку з наявністю інвалідності I або II групи, через розірвання контракту для курсантів жіночої статі або у зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО)

Також:

коло осіб, які мають право на відстрочку за людиною з інвалідністю або особою, яка потребує постійного нагляду, звужений до членів сім'ї першого ступеня споріднення (наприклад, батьки або батьки дружини (чоловіка), діти, діти дружини (чоловіка);

(наприклад, батьки або батьки дружини (чоловіка), діти, діти дружини (чоловіка); військово зобов'язані, у яких є чоловік (дружина) з інвалідністю 3 групи, втрачають право на відстрочку ;

; скасування можливості уникнути призову шляхом отримання другої і третьої спеціальної і вищої освіта ;

До того ж, пропонується розширити список осіб, які беруться на військовий облік:

ті, хто пройшов службу в інших країнах і ще не отримав громадянство України

ті, хто був засуджений до позбавлення або обмеження волі

ті, хто після закінчення вузу отримав військове (спеціальне) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, хто отримав військове звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

Чи приймуть новий законопроект

В редакції РБК-Україна повідомляється, що на умовах анонімності ще один народний депутат заявив, що особливо висока ймовірність прийняття закону щодо студентів.

"Поки складно робити прогноз. Йде доопрацювання драфту в комітеті. Але в цілому по студентам ймовірність висока", - зазначив співрозмовник редакції.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні офіційно подовжили дію воєнного стану і мобілізацію. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати в армію після вручення повістки і відповідної перевірки стану здоров'я. Чоловіки, у віці від 18 до 27 років можуть бути призвані тільки на строкову військову службу, а під час дії воєнного стану призов на таку службу не здійснюється.

Також Міністерство оборони України підписало нову угода щодо мобілізації військовозобов'язаних в рамках кампанії "Рекрутинг". Угода з компанією Work.ua. стала вже другою в рамках нового проекту.

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