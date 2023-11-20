УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації: кого стосуватиметься

Єлизавета Бельмас
20 листопада 2023, 16:34оновлено 20 листопада, 17:05
У Верховній Раді України працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні.
В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації
В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла.

Заступник голови Комітету заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

Народний депутат і голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич також прокоментував прийдешні зміни і додав:

відео дня

"Такий законопроект опрацьовується зараз в рамках робочої групи Комітету. Ця робоча група є міжфракційною. Комітет ще на засіданні нічого не розглядав. Крім того, сам текст законопроекту ще не зареєстрований, тому поки не можемо коментувати якісь ті чи інші положення. Все на стадії обговорення".

Які зміни можуть ввести

На своїй сторінці в ФБ Мар'яна Безугла опублікувала поточний ряд змін, які пропонується прийняти і внести до закону про мобілізацію.

Для початку пропонується схвалити додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю в 90 календарних днів для військовозобов'язаних, які були звільнені з полону (це не стосується тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і хоче звільнитися).

Крім іншого, пропонується внести нові підстави для звільнення (зокрема, у зв'язку зі звільненням з полону або у зв'язку з наявністю інвалідності I або II групи, через розірвання контракту для курсантів жіночої статі або у зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО)

Також:

  • коло осіб, які мають право на відстрочку за людиною з інвалідністю або особою, яка потребує постійного нагляду, звужений до членів сім'ї першого ступеня споріднення (наприклад, батьки або батьки дружини (чоловіка), діти, діти дружини (чоловіка);
  • військово зобов'язані, у яких є чоловік (дружина) з інвалідністю 3 групи, втрачають право на відстрочку;
  • скасування можливості уникнути призову шляхом отримання другої і третьої спеціальної і вищої освіта;

До того ж, пропонується розширити список осіб, які беруться на військовий облік:

  • ті, хто пройшов службу в інших країнах і ще не отримав громадянство України
  • ті, хто був засуджений до позбавлення або обмеження волі
  • ті, хто після закінчення вузу отримав військове (спеціальне) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, хто отримав військове звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

Чи приймуть новий законопроект

В редакції РБК-Україна повідомляється, що на умовах анонімності ще один народний депутат заявив, що особливо висока ймовірність прийняття закону щодо студентів.

"Поки складно робити прогноз. Йде доопрацювання драфту в комітеті. Але в цілому по студентам ймовірність висока", - зазначив співрозмовник редакції.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні офіційно подовжили дію воєнного стану і мобілізацію. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати в армію після вручення повістки і відповідної перевірки стану здоров'я. Чоловіки, у віці від 18 до 27 років можуть бути призвані тільки на строкову військову службу, а під час дії воєнного стану призов на таку службу не здійснюється.

Також Міністерство оборони України підписало нову угода щодо мобілізації військовозобов'язаних в рамках кампанії "Рекрутинг". Угода з компанією Work.ua. стала вже другою в рамках нового проекту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні
Реклама

Головне за день

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США: що буде далі

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США: що буде далі

18:26 Україна
Взяли плацдарм на Лівобережжі та вибивають тили окупантів: у ЗСУ розкрили деталі

Взяли плацдарм на Лівобережжі та вибивають тили окупантів: у ЗСУ розкрили деталі

17:53 Україна
Там трирівневий захист: скільки енергооб'єктів витримають влучання ракет

Там трирівневий захист: скільки енергооб'єктів витримають влучання ракет

17:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:40

Співачка Адель офіційно вийшла заміж вдруге

18:26

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США: що буде далі

18:04

США пообіцяли Україні подальшу поставку зброї з деяким застереженням - WP

17:53

Взяли плацдарм на Лівобережжі та вибивають тили окупантів: у ЗСУ розкрили деталі

17:22

Там трирівневий захист: скільки енергооб'єктів витримають влучання ракет

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
17:17

ЗСУ контролюють весь лівий берег Дніпра, РФ не здатна їх "скинути" - експерт

17:06

"Тут усі розмовляють російською": на Одещині спалахнув мовний скандалВідео

17:02

Тіна Кароль розійшлася з бойфрендом, який поїхав в РФ - ЗМІ

16:49

ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність", – Федоров

Реклама
16:34

В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації: кого стосуватиметься

16:20

Що потрібно віддати 22 листопада, щоб прийшло щастя: прикмети і заборони дня

16:15

Загадка для найуважніших: потрібно знайти голуба на вулиці міста за 8 секунд

15:58

Помер учасник шоу Голос країни-11 Володимир КаверінВідео

15:53

62 млн поклали у кишеню: керівництво Держспецзв'язку викрили у розкраданні бюджетних коштів

15:53

Складна ціль для РФ: Київ прикривають три радіуси ППО – Politico

15:42

ЗСУ вдарили по двох російських літаках Ан-2 на Херсонщині: деталіВідео

15:39

Як заточити тертку до магазинної гостроти звичайної чашкою

15:33

Король новорічного столу, і навіть варити нічого не треба: рецепт шикарного салату МексикаВідео

15:27

Готуємось до Щедрого вечора: коли у 2024 щедрувати та посівати, дати та прикмети на свято

15:26

У ЗСУ мобілізуватимуть через Work.ua: кого це торкнеться

Реклама
15:13

300 ударних дронів для захисників на передовій: "Українська команда" показала результати дрон-марафону

15:05

Окупанти намагались контратакувати: в ЗСУ розповіли про зміни на фронті

15:02

Jerry Heil вперше показала свого коханого

15:02

З окремою спальнею для Кабаєвої: у Путіна знайшли нову мегаяхту – розслідуванняВідео

15:01

"Всі будуть плакати від однієї промови": названо період, коли Україна закінчить війну - чудовий прогнозВідео

14:34

Так робили ще наші бабусі: навіщо люди кладуть лавровий лист під подушку

14:30

Олександр Невзоров. Третина Росії чекає, поки повз них пропливе труп ПутінаВідеоблоги

14:29

Росіяни відступили: ЗСУ перейшли в контрнаступ і захопили стратегічні позиції

14:23

ЗСУ вгатили по окупантах в Кремінній: позицію загарбників "здав" чиновник РФВідео

14:17

Росія готує масований ракетний удар по Україні: чого очікувати українцям

14:06

Тепер офіційно: 37-річний "Едвард Каллен" вперше стане батькомВідео

13:50

Подоляк розповів, на скільки реально "заморозити" війну з Росією: які можуть бути наслідки

13:36

Чи потрібно промивати гречку перед варінням і як це робити правильно

13:15

Прорив оборони Авдіївки: офіцер ЗСУ прокоментував інформацію ЗМІ

13:13

В Україні повалить сильний сніг: у яких областях буде -14, а в яких +11 градусів

13:02

Сльота і дощ вже на порозі: 3 способи, як захистити взуття від промокання

12:46

Місячний календар 21 листопада 2023: Місяць обіцяє тривожні думки і ускладнення на роботі

12:40

Як виглядати молодше: цей лайфхак для макіяжу змінить життя жінок за 50

12:19

Українська співачка Jamala заочно заарештована в РФ

12:00

Блокада кордонів здатна підвищити ціни в Україні на 5-20 відсотків - В'ячеслав КоноваловЕксклюзив

Реклама
11:50

Почали несподіваний наступ: результат удару ЗСУ може бути вражаючим - ЗМІ

11:50

"Завершиться все не так швидко": Зеленський розповів про стан війни в Україні

11:31

Китайський гороскоп на завтра 21 листопада 2023: Кабану - напружені стосунки, Тигру - нові можливості

11:23

Церковне свято 21 листопада: що не можна робити на Введення в Храм Пресвятої Богородиці

11:20

Окупанти вперше завдали масованого удару касетними снарядами по ЗСУ

11:18

ЗСУ йдуть на Мелітополь: генерал розкрив втрати ворога і повідомив про успіх

11:06

Чоловік розкрив хитрощі, як швидко нагріти батареї в будинку

10:30

Є загиблі та поранені: деталі страшного ранкового удару по Херсону - ОВА

09:59

Населеного пункту більше не існує: стали відомі деталі боїв на лівому березі Дніпра

09:59

Перевернуть долю і подвоять невдачі: 5 речей, які не можна дарувати на день народження

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти