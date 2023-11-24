Новий план мобілізації буде готовий наступного тижня, - Зеленський

Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців в Україні.

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Новий план мобілізації буде готовий наступного тижня / колаж: Гларвед, фото: УНІАН, 22 ОМБ

Сьогодні, 24 листопада, Головнокомандувач України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні нові рішення по мобілізації і анонсував їх готовність до наступного тижня. Про це повідомив кореспондент УНІАН з прес-конференції президента Латвії Едгарса Рінкевічса в Києві.

"Ви знаєте, яке це складне питання (ред.питання мобілізації).ТЦК, ВЛК, мобілізація, демобілізація. Поставлено комплексне завдання, сьогодні була комплексна доповідь про те, які виклики, як потрібно вирішити питання, що зробити, які зміни в законодавстві, хто повинен це зробити, - повідомляє президент.

За словами Зеленського, комплексний план дій буде готовий до наступного тижня, як і всі відповіді на поставлені запитання. Однак також він додав, що деякі з рішень були прийняті відразу.

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Є якісь рішення, які відразу ми прийняли, скажу вам чесно. Але я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій - куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. У мобілізації дуже важливо, щоб знаєте - як з пункту "А" в пункт "Б". Щоб не було, що ми тільки розуміємо з пункту "А" і розуміємо, куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами, - пояснив президент.

На даний момент відомо, що завдання насамперед стоїть не тільки перед головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і міністром оборони Рустемом Умеровим, а й перед прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, оскільки є також багато економічних завдань.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні офіційно подовжили дію воєнного стану і мобілізацію. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський. Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб - до 14 лютого 2024 року.

На даний момент, під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки у віці від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати в армію після вручення повістки і відповідної перевірки стану здоров'я

Також стало відомо, що в Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Вона заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

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