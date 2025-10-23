Без світла, опалення, води і газу: експерт заявив про можливий тотальний блекаут

Експерт сказав, що Україна може примусово відключати блоки АЕС і ТЕС.

Можливість блекауту в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Продовження обстрілів може спровокувати блекаут в Україні

Єдиний варіант - ввести систему в "штучну кому"

Українці знову почали скуповувати генератори

Продовження обстрілів, особливо взимку, під час опалювального сезону, дійсно може призвести до масштабного блекауту. Українці можуть залишитися без світла, опалення, води та газу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, єдиний варіант у такій ситуації – це ввести систему в "штучну кому". Так, як це було в 2022 році, коли стався штучний блекаут - тоді це було контрольоване, примусове відключення енергоблоків АЕС.

"І це, по суті, єдиний спосіб відрегулювати систему - примусово відключати блоки АЕС і ТЕС. Але, чесно кажучи, це надзвичайно складно і ризиковано. Тому що така ситуація передбачає непередбачувані наслідки для цих блоків, адже невідомо, чи можна буде їх потім нормально включити. А це ж буде зима, холод. Генераторів, відверто кажучи, на всіх не вистачить. Те, що нібито у кожного є генератор - це ілюзія", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що багато хто, хто вже не вірив у повторення таких ситуацій, тепер знову почав скуповувати генератори, паливо, обладнання.

"Ринок реагує миттєво - особливо коли відсутній контроль. А контролю, на жаль, немає. І це, на мій погляд, дуже погано. Я розумію, що покарати всіх неможливо, але ж є великі гравці ринку, які свідомо це робили. І це, чесно кажучи, неповага до людей. Тому така ситуація цілком може повторитися", - підсумував Корольчук.

Де відключення світла будуть звичними

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко сказав, що росіянам, ймовірно, не вдасться спричинити масштабні національні блекаути, але деякі міста житимуть за графіками відключень світла.

"Людям потрібно розуміти: у смузі завширшки 100–120 км від лінії бойового зіткнення чи кордону аварійні відключення будуть звичним явищем. Так само протягом двох-трьох тижнів після масштабних атак графіки відключень теж можуть стати звичними — і до цього слід бути готовими", - наголосив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Юрій Корольчук також заявляв, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Варто додати, що з 07:00 до 23:00 у більшості регіонів країни діють вимушені обмеження електроспоживання. Для населення запроваджуються графіки погодинних відключень.

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

