В Україні частину переселенців позбавлять виплат у 2-3 тис. грн на місяць: кого це стосуватиметься

У Державному бюджеті України може не вистачити коштів, щоб виплачувати допомогу всім категоріям переселенців, сказала міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

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В Україні для переселенців будуть адресні виплати-Мінсоцполітики / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Деяким категоріям переселенців в Україні припинять виплачувати матеріальну допомогу. Наразі, згідно з політикою держави, виплачується 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 грн на утримання дитини чи особи з інвалідністю. Формат виплат планують змінити, а допомогу зробити адресною. Причиною цьому є брак держави грошових коштів. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

В ефірі Українського радіо вона розповіла про те, що деякі люди отримують таку допомогу вже рік. Можливо, їх слід було б працевлаштувати. У такій ситуації більш логічним було б організувати адресні виплати.

"Є люди, які вже цілий рік отримують таку допомогу. І є варіант - можливо, таким людям допомогти реінтегруватися в громаду, знайти роботу, підтримати їх, щоб вивести в економічну самостійність. Напевно, логічніше дивитися з урахуванням адресності, тому що сьогодні ми платимо всім і ми не перевіряємо — а може людина вже працює, а може вона взагалі вже працювала. Все-таки, якщо ти рік працював, то якусь подушку відносної стабільності собі забезпечив", - вважає Жолнович.

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За словами міністра, грошей, які закладено в державний бюджет країни на забезпечення даних виплат, до кінця року може не вистачити, оскільки число переселенців зростає. Тому кошти планують виплачувати адресно і направити їх на потреби тих, хто найбільше потребує допомоги.

"Варто було б направити ці гроші на нових людей, які переміщаються, або на тих, кому важче, або на тих, хто з інвалідністю. Я думаю, ми будемо думати про адресність. І спільноти внутрішньо переміщених осіб розуміють, що немає сенсу все життя платити — погано такий статус за людиною закріплювати, тому що вона повиннна ставати повноцінним членом громади, жити, як всі. Не треба нам стигматизувати людей", - підкреслила Оксана Жолнович.

Виплати в Україні

Верховна Рада ухвалила законопроект № 7353, який передбачає виплати постраждалим та особам, чиї родичі загинули через війну агресора Росії проти України.

Законом, який підписав президент Зеленський, передбачені виплати в обсязі 800,500 і 200 тисяч гривень особам з інвалідністю I, II і III групи, якщо людина отримала важкі травми внаслідок військової агресії. У разі загибелі членам сім'ї загиблого буде виплачуватися 1 мільйон гривень.

В Україні з червня підвищать пенсії категорії громадян, які накопичили додаткових 24 місяці стажу. На доплату в 1 тисячу гривень можуть претендувати громадяни, які зараз отримують 5842 грн пенсії і при виході на пенсію накопичили 35 років стажу.

У Раді зареєстровано законопроект №9212, який передбачає проведення пенсійної реформи. Зокрема, за 5 років українці повинні будуть отримувати дві пенсії: державну (за рахунок коштів Пенсійного фонду) та накопичувальну. Автори проекту закону пропонують ввести вимогу, згідно з якою громадяни, які не досягли 55-річного віку, будуть вносити обов'язковий грошовий внесок на свій персональний рахунок.

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