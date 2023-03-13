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Пенсійний фонд запустив тотальні перевірки: хто ризикує залишитися без виплат

13 березня 2023, 19:05
В Україні набрала законної сили постанова українського Кабміну, яка регламентує порядок поведінки перевірок Пенсійним фондом.
Пенсійний фонд, монети
Пенсійний фонд запустив процес масових перевірок / колаж фото УНІАН

В Україні набрала законної сили Постанова українського уряду щодо затвердження "Порядку проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листів непрацездатності". Про це повідомили представники Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Згідно з новими документами, перевірку законності видачі лікарняних листів тепер здійснюватимуть співробітники Пенсійного фонду та / або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням ПФУ.

Як кажуть чиновники, в минулому році, щоб запобігати нецільовому використання грошових коштів, фахівці Фонду соцстраху перевірили 380 904 листка непрацездатності — було проведено 158 планових і 1 832 позапланових перевірок закладів охорони здоров'я, а також перевірено 1 936 страхувальників.

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За даними співробітників ПФУ, завдяки проведеній роботі вдалося запобігти виплати за необґрунтовано виданими або продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2021 року лікарняні листи оформляються виключно онлайн. Для того, щоб відкрити лікарняний лист, пацієнт обов'язково повинен відвідати сімейного лікаря, а ось закрити його можна буде автоматично в онлайн-режимі.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні підняли військові пенсії. Зміни торкнулися майже півмільйона українських громадян. За попередніми даними, в середньому розмір підвищення склав 787 гривень.

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