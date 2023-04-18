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Хто з українців зможе отримати 800 тисяч гривень: Зеленський підписав новий закон про виплати

Марія Тупік
18 квітня 2023, 16:27 оновлено 18 квітня, 16:53
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Для практичної реалізації цього закону необхідно ще внести зміни до Державного бюджету.
Війна в Україні, виплати
Війна в Україні / Генштаб ЗСУ, УНІАН

В Україні ухвалили новий закон. Тепер постраждалі і родичі загиблих в результаті війни цивільних отримають виплати.

Одноразову грошову допомогу за заподіяну агресією Росії шкоду життю і здоров'ю при виконанні ними службових обов'язків отримають працівники об'єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування. Про це йдеться в законопроекті №7353, ініційованому народним депутатом від "Слуги народу" Павлом Фроловим. Документ вже підписаний президентом.

"Законопроект передбачає суми виплат в обсязі 800, 500 і 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю I, II і III групи, якщо така інвалідність викликана пораненням, каліцтвом, контузією або захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань або авіаударів після 24 лютого 2022 року", – повідомив нардеп.

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У разі загибелі членам сім'ї померлого буде виплачуватися 1 мільйон гривень.

Постраждалим і родичам загиблих, яким були призначені або виплачені різні види інших виплат і компенсацій в меншому розмірі, буде доплачена різниця між визначеною законом сумою і вже виплаченими коштами.

Що важливо знати про новий закон

Для практичної реалізації цього закону необхідно ще внести зміни до Державного бюджету, а також розробити і прийняти необхідні підзаконні акти Уряду.

Порядок виплати цієї допомоги повинен бути затверджений урядом. Вона виплачуватиметься з держбюджету з подальшим відшкодуванням виплачених коштів з держави-агресора відповідно до принципів і норм міжнародного права.

До завершення формування реєстру об'єктів критичної інфраструктури список підприємств критичної інфраструктури, на працівників яких поширюється дія Закону, визначатиметься Кабінетом Міністрів.

Виплати військовим 30 тисяч - що потрібно знати

Нагадаємо, Верховна Рада України 10 квітня, проголосувала за повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень.

Правки до законопроекту, якими пропонувалося повернути виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, підтримали 277 народних депутатів. Доплати повинні були повернути не тільки військовим, а й працівникам ДСНС і поліцейським.

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