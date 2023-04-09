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Пенсія не менше 7800 гривень: хто отримає нові виплати

Марія Тупік
9 квітня 2023, 20:13 оновлено 9 квітня, 20:18
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Умова отримання такої пенсії: не раніше 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.
Пенсія, пенсійне
Пенсії / УНІАН

Українським пенсійним законодавством передбачена пенсія у зв'язку з втратою годувальника, для рідних військовослужбовців і цивільних осіб.

Пенсію по втраті годувальника сплачують незалежно від наявності страхового стажу, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Умова отримання такої пенсії: не раніше 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.

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Розмір пенсійної виплати:

  • 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім'ї та дитині (але не менше 7800 грн).
  • Якщо в сім'ї двоє і більше дітей — по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).

Також дана категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право:

  • пенсію незалежно від віку;
  • дострокову пенсію за віком;
  • пенсію за віком на пільгових умовах;
  • пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до Закону або є особами з інвалідністю.

У разі смерті військовослужбовця, не пов'язаної з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсійних виплат мають батьки і дружина (чоловік) годувальника.

Умови отримання пенсії: досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу або є особами з інвалідністю.

Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.

Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб) і максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії при втраті годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім'ї окремо.

Пенсії в Україні

Представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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