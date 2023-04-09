Пенсія не менше 7800 гривень: хто отримає нові виплати

Українським пенсійним законодавством передбачена пенсія у зв'язку з втратою годувальника, для рідних військовослужбовців і цивільних осіб.
Пенсію по втраті годувальника сплачують незалежно від наявності страхового стажу, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Умова отримання такої пенсії: не раніше 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.
Розмір пенсійної виплати:
- 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім'ї та дитині (але не менше 7800 грн).
- Якщо в сім'ї двоє і більше дітей — по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).
Також дана категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право:
- пенсію незалежно від віку;
- дострокову пенсію за віком;
- пенсію за віком на пільгових умовах;
- пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до Закону або є особами з інвалідністю.
У разі смерті військовослужбовця, не пов'язаної з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсійних виплат мають батьки і дружина (чоловік) годувальника.
Умови отримання пенсії: досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу або є особами з інвалідністю.
Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.
Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб) і максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії при втраті годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім'ї окремо.
Пенсії в Україні
Представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Під час недавньої індексації пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.
За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.
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