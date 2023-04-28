Українці отримають на 1000 більше до пенсії: кому перерахували виплати

Підвищені виплати почнуть видавати з червня, в цьому місяці також компенсують надбавку за квітень і травень.

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Українці отримають на 1000 більше до пенсії / Колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з квітня перерахували пенсію тій частині працюючих українців, яка встигла накопичити додаткові 24 місяці стажу.

При цьому підвищені виплати почнуть видавати з червня, в цьому місяці також компенсують надбавку за квітень і травень, повідомили в Пенсійному фонді.

На доплату в розмірі 1000 грн в червні можуть претендувати українці, які зараз отримують пенсію в розмірі 5842 грн і при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу.

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Перерахунок відбувається заднім числом, бо дані статистики надходять із запізненням. Для того, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. А після перерахунку пенсії з квітня коефіцієнт збільшиться до 0,37.

Відповідно до закону, на перерахунок пенсії мають право в квітні ті, хто виконав наступні умови:

продовжили працювати після призначення пенсії;

за час роботи отримали як мінімум 24 місяці додаткового стажу.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів осіб. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео інтерв'ю нинішнього керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович з приводу пенсій та соціальних виплат:

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