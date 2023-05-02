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У Раді придумали велику пенсійну реформу: коли українці зможуть отримувати відразу по 2 виплати

Дмитро Відоменко
2 травня 2023, 14:48 оновлено 2 травня, 14:48
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В Україні планується провести пенсійну реформу і запустити для мільйонів українців накопичувальний рівень пенсій.
Пенсія
Пенсії та пенсіонери / Колаж фото УНІАН

В Україні планується провести пенсійну реформу, в результаті якої через п'ятирічний термін українці зможуть отримувати дві пенсії ‒ одну державну, за рахунок коштів Пенсійного фонду, а другу ‒ за власними обов'язковими накопиченнями. Відповідний законопроєкт за номером 9212 зареєструвала група нардепів на чолі з керівником фракції в Раді партії "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Як розповіла в коментарі порталу Обозрєватєль провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Лідія Ткаченко ‒ для того, щоб отримувати пенсію протягом 20 років, українцям доведеться збирати гроші рівно в два рази довше - чотири десятиліття.

Автори законопроекту пропонують ввести обов'язковий внесок на персональний рахунок для всіх українців, які ще не досягли 55-річного віку.

відео дня

Далі передбачається, що роботодавець і держава будуть платити на персональний пенсійний рахунок українця щомісяця однакові суми:

  • у 2023-му це має бути 1% від зарплати;
  • у 2024-му - 1,5% від зарплати;
  • з 2025-го і далі - 2% від зарплати;

Депутати планують, що для українських роботодавців нічого особливо не зміниться. Зараз вони платять 22% соціального внеску ‒ від зарплати кожного працівника. Стільки ж платитимуть і після реформи, проте з цієї суми частину забиратимуть на персональний рахунок працівника, а решту – на користь ПФУ.

"За бажанням працівника розмір його самостійних внесків може бути збільшений. Держава співфінансуватиме такі внески на паритетних засадах у межах трьох відсотків від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності в середньому по економіці. Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі для фізичних осіб – підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною", – йдеться в тексті законопроекту.

Пенсії в Україні:

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео про пенсійну реформу:

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