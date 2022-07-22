У Туреччині підписано угоду про вивезення морем українського зерна

Підписання "зернової угоди" в Стамбулі / Facebook/oleksandr.kubrakov

У п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі відбулася церемонія підписання угоди з постачання зерна і продовольства з України.

Документ з постачання зерна підписаний у присутності генсека ООН Антоніу Гутерріша і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє турецьке агентство Анадолу.

Зазначимо, що українська сторона підписала документ з ООН і Туреччиною. З українського боку, документ підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков. З російського боку ініціативу підписав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Що передбачає "зернова угода"

Сторони домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування і добрив (у тому числі аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" протягом 120 днів з можливістю продовження цього терміну.

Зокрема, сторони домовляються про наступне:

максимальні гарантії безпеки для всіх суден, що беруть участь у цій ініціативі;

створення під егідою ООН в Стамбулі спільного координаційного центру( СКЦ), що включає в себе представників усіх сторін;

створення і робота на суднах, що беруть участь в ініціативі, інспекційних груп з представників сторін, які будуть оглядати судна в портах, визначених Туреччиною, при вході/виході в/з турецької протоки для перевірки відсутності на бору несанкціонованих вантажів і персоналу.

При цьому, вся діяльність в українських територіальних водах буде перебувати під контролем і відповідальністю України.

Сторони не будуть робити ніяких нападів на торговельні та цивільні судна, а також на портові кошти, які беруть участь у цій ініціативі.

Якщо буде потрібно розмінування підходів до портів - повинен бути залучений тральщик третьої країни.

Що відомо про Спільний координаційний центр

Торгові судна повинні бути попередньо зареєстровані в СКЦ і будуть перебувати під технічним контролем на час їх проходу по морському гуманітарному коридору, узгодженому всіма сторонами.

СКЦ розробить і поширить детальний оперативний і комунікаційний план, включаючи визначення безпечних притулків і варіантів надання медичної допомоги по маршруту.

З метою запобігання провокацій та інцидентів рух суден, що прямують транзитом по морському гуманітарному коридору, буде контролюватися Сторонами дистанційно.

"Ніякі військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ, без дозволу СКЦ і виключно після консультації з усіма Сторонами", - підкреслюється в тексті ініціативи.

Терміни дії ініціативи

Ця ініціатива буде діяти протягом 120 днів з дати підписання всіма Сторонами і може бути автоматично продовжена на той же період, якщо тільки одна зі сторін не повідомить іншу про намір припинити дію ініціативи або змінити її.

При цьому досягнення домовленості про експорт українського зерна не означає ослаблення режиму безпеки в Чорному морі, неодноразово підкреслювали представники України.

/ Facebook/oleksandr.kubrakov

Позиція ООН

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш перед підписанням документів в рамках ініціативи з безпечного транспортування зерна і продуктів харчування з українських портів заявив, що "основна увага в процесі підготовки була приділена тому, що важливіше для людей усього світу".

"Це принесе полегшення країнам, що розвиваються, що знаходяться на межі банкрутства, і найбільш вразливим верствам населення, що знаходяться на межі голоду. І допоможе стабілізувати світові ціни на продовольство, які і так були на рекордних рівнях ще до війни", - сказав він у п'ятницю в Стамбулі.

"Зокрема, ініціатива, яку ми щойно підписали, відкриває випробування для значних обсягів комерційного експорту продуктів харчування з трьох ключових українських портів у Чорному морі - Одеса, Чорноморськ і Южний", - сказав він. При цьому підкреслив, що "відвантаження зерна і запасів продовольства на світові ринки допоможе ліквідувати глобальний розрив у поставках продовольства і знизити тиск на ціни".

Генсек ООН визнав, що "ця угода далася нелегко". "З самого початку війни я підкреслював, що немає вирішення глобальної продовольчої кризи без забезпечення повного глобального доступу до українських продуктів харчування і російських продуктів харчування і добрив. Сьогодні ми зробили важливі кроки для досягнення цієї мети, але це був довгий шлях", – зазначив він.

За його словами, "ми розраховуємо на те, що уряд Туреччини збереже свою вирішальну роль в майбутньому, і я можу додати, що запевняю: організація Об'єднаних Націй буде і надалі активно брати участь в роботі по досягненню успіху угоди. Ми нарощуємо зусилля для забезпечення того, щоб ООН могла виконувати свої зобов'язання".

Позиція Туреччини

Домовленості охоплюють всі етапи: від відправки суден і безпечного транспортування, до прибуття в порти призначення, пояснив турецький лідер.

Ердоган повідомив, що в найближчі дні в Чорному морі відновляться морські вантажоперевезення, що матиме позитивний вплив на продовольчу безпеку багатьох країн.

"Реалізація і моніторинг цього гранично важливого плану будуть здійснюватися за допомогою спільного Координаційного центру в Стамбулі", - сказав Ердоган.

Раніше глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

Нагадаємо, радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що світ повинен знати, що "рекордний урожай" Росії, про який вона заявляє, - це вкрадене в Україні зерно.

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