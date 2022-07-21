Угоду щодо "зернового коридору" через Чорне море підпишуть 22 липня: перші подробиці

Дата підписання угоду по "зерновому коридору" / Facebook Vasyl Bodnar , agroanimal.com.ua

У п'ятницю, 22 липня, Україна, Росія, ООН та Туреччина підпишуть угоду про "зерновий коридор" через Чорне море, пише TRT Haber.

За інформацією Адміністрації лідера Туреччини, офіційної підписання цього важливого документа відбудеться за участю представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Церемонія відбудеться в стамбульському Палаці Долмабахче о 16: 30. Позитивних результатів вдалося досягти на зустрічі військових делегацій.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі, де перебуватимуть представники сторін.

Зерновий коридор і переговори з РФ

Зазначимо, 11 липня президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Путіним.

Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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