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Подоляк: Росія бреше про "рекордний урожай" - це вкрадене українське зерно

24 червня 2022, 22:11

Росія хвалиться "рекордним урожаєм" на тлі продовольчої кризи в Африці та Азії.

Подоляк
Подоляк-Росія хвалиться рекордним урожаєм зерна / УНІАН

Влада Росії заявила про "рекордний врожай в історії" через вкрадене в Україні зерно, йдеться в заяві радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він зазначив, що Росія хвалиться "рекордним урожаєм" на тлі продовольчої кризи в Африці та Азії.

"Для нас голод - це шанс", - відверто кажуть російські пропагандисти. Світ має знати:" рекордний урожай" - це вкрадене в українських фермерів зерно", - написав Подоляк.

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Він додав, що справжній портрет Росії - це вбивці, злодії та кати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США разом з партнерами з Євросоюзу щосили працюють над можливими шляхами вивезення зерна з України

Президент США Джо Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

Пізніше глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять до окупованого Криму, звідки його РФ везе, щоб продавати.

У статті для видання Foreign Affairs міністр закордонних справ Дмитро Кулеба писав, що деякі іноземні лідери натякали або прямо пропонували Україні припинити чинити опір Росії.

Як пише дипломат, такі пропозиції продиктовані тим, що вони хочуть отримати зерно, яке зараз заблоковано в українських портах через дії російських окупантів.

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