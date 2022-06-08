"Ми займаємося реалізацією цілей": Лавров нахабно відповів, чому Росія краде українське зерно

Лавров нахабно відповів, Чому Росія краде українське зерно / скріншот

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Туреччини нахамив журналісту.

Йому не сподобалося жорстке питання представника ЗМІ про те, що з вкраденого в Україні крім зерна Росії вдалося продати.

"У вас весь час голова болить про те, де б щось потягнути, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно - позбавити схід України від тиску неонацистського режиму", - випалив Лавров.

Також російський міністр заявив, що зерно може нібито вільно транспортуватися в пункти призначення.

"З боку Росії ніяких перешкод немає. Для цього потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним і українським судам вийти в Чорне море",- заявив Лавров.

Лавров бреше і не червоніє

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти робили все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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