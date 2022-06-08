"Ми займаємося реалізацією цілей": Лавров нахабно відповів, чому Росія краде українське зерно

Російський міністр ледь не зірвався, відповідаючи на запитання журналіста.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Туреччини нахамив журналісту.
Йому не сподобалося жорстке питання представника ЗМІ про те, що з вкраденого в Україні крім зерна Росії вдалося продати.
"У вас весь час голова болить про те, де б щось потягнути, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно - позбавити схід України від тиску неонацистського режиму", - випалив Лавров.
Також російський міністр заявив, що зерно може нібито вільно транспортуватися в пункти призначення.
"З боку Росії ніяких перешкод немає. Для цього потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним і українським судам вийти в Чорне море",- заявив Лавров.
Лавров бреше і не червоніє
Раніше повідомлялося, що в Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.
Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.
Крім того, окупанти робили все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.
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