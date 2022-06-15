"Керівник" окупованого Криму випадково зізнався, що Росія краде в Україні зерно

Аксьонов/ ТСН, pixabay

Глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно.

Аксьонов проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

"Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій в Республіку Крим проходить транзитом, далі йде в Севастополь на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном", - заявив представник окупаційної "влади".

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РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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