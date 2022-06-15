"Керівник" окупованого Криму випадково зізнався, що Росія краде в Україні зерно

Ми самі себе забезпечуємо зерном, заявив Аксьонов.
Глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно.
Аксьонов проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.
"Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій в Республіку Крим проходить транзитом, далі йде в Севастополь на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном", - заявив представник окупаційної "влади".
читайте такожХочуть зерно з великою знижкою: Туреччина поставила умову за деблокаду Чорного моря
РФ викрадає українське зерно
У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.
Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.
Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.
Читайте також:
- Скандал навколо зерна розгорається: Туреччина відмовилася від індійської пшениці - ЗМІ
- Росія може напасти на Одесу після відновлення експорту зерна-Кулеба
- Хочуть зерно з великою знижкою: Туреччина поставила умову за деблокаду Чорного моря