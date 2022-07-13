Є прогрес, скоро узгодимо з ООН деталі "зернового коридору" - Зеленський

Зеленський висловився про "зерновий Коридор" / Колаж-РБК - Україна, Офіс президента

Найближчим часом влада України має намір обговорити із ООН подробиці створення та відкриття так званого "зернового коридору", йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського в середу, 13 липня.

"Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес (у переговорах щодо відновлення експорту зерна - ред.). Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН (Антоніу Гутеррішем - ред.)", - заявив президент.

Також, за словами президента України, успіх у переговорах щодо створення "зернового коридору" потрібен не лишеУкраїні, але й всьому світові.

"Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи", - підкреслив Зеленський.

Зерновий коридор та переговори з РФ

Зазначимо, 11 липня президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський і президентом Путіним.

Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.

У середу, 13 липня, в турецькому Стамбулі відбулись переговори, на яких обговорювалося питання забезпечення морських коридорів для експорту українського зерна.

Зустріч проходила за участю делегацій України, Росії, Туреччини та ООН. Повідомляється, що Росія погодилася на перемир'я на час транспортування вантажів з українських портів.

У свою чергу, Туреччина за підтримки ООН буде оглядати кораблі, що беруть участь у транспортуванні, щоб виключити контрабанду зброї. Крім того, наголошується, що Україна теж погодилася на перемир'я.

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