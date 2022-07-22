Угода щодо "зернового коридору": в ОП заявили, що прямий договір з РФ Київ підписувати не буде

Переговори з експорту зерна сьогодні пройдуть в Стамбулі / Фото t.me/miUkraune

У п'ятницю, 22 липня, представники України прибули до Стамбула на переговори з Росією, Туреччиною та ООН про експорт зерна і деблокаду портів Чорного моря. Українську делегацію очолює міністр інфраструктури Олександр Кубраков. При цьому Україна не планує підписувати прямих угод з РФ.

Про прибуття делегації до Туреччини повідомило Міністерство інфраструктури України. Відомство також оприлюднило фотографію із зустрічі з представниками ООН.

Російські ЗМІ повідомляють, що РФ на "зернових" переговорах представлятиме міністр оборони Сергій Шойгу. Зазначається, що він вже також прибув до Стамбула і саме він підписуватиме угоду.

Тим часом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде підписувати ніяких прямих документів з Росією.

"Ми підписуємо договір з Туреччиною і ООН та беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною і ООН", - написав він у в Twitter.

За словами Подоляка, російські кораблі не будуть супроводжувати судна з зерном, а в українських портах не буде представників РФ. У разі провокацій буде негайна відповідь з боку військових.

Також всі судна будуть перевірятися загальними групами у водах Туреччини, якщо виникне така необхідність.

Турецьке видання Yeni Safak раніше повідомило, що документ по "зерновому питанню" буде підписаний в Стамбулі 22 липня. Очікується, що церемонія відбудеться о 16:30. У ній братимуть участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Зазначимо, Росія вивезла з окупованих українських територій як щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Це більше чверті всіх запасів, які знаходилися в сховищах регіонів.

Раніше глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що світ повинен знати, що "рекордний урожай" Росії, про який вона заявляє - це вкрадене в Україні зерно.

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