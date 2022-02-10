У США конгресмени не можуть домовитися щодо санкцій проти РФ на випадок нападу на Україну-Bloomberg

будівля Конгресу США / Reuters

Американські конгресмени не можуть досягти консенсусу щодо законопроєкту про санкції, які мають бути застосовані проти РФ у разі її вторгнення в Україну. Про це пише авторитетне західне новинне агентство Bloomberg.

Конгресменам від Демократичної партії для того, щоб домогтися потрібного рішення, вкрай необхідні голоси конгресменів-республіканців. Але ті не згодні з пропозицією, що антиросійські санкції будуть введені виключно в разі вторгнення військ Кремля в Україну.

Демократи кажуть, що мова йде в тому числі про обмеження, які торкнуться російської банківської системи і основні сектори економіки, заявив сенатор Кріс Ван Холлен. Він вважає, що тільки в цьому випадку заходи дадуть "стримуючий ефект". Також передбачаються обмеження проти держборгу, банківського сектора і "Північного потоку-2".

Республіканці з цим не згодні. На їхню думку, заходи проти Росії потрібно застосовувати превентивно.

"Я не думаю, що Володимира Путіна зупинить який-небудь законопроект в Сенаті", — заявив лідер республіканської меншини в Сенаті Мітч Макконнелл. За його словами, санкції проти газопроводу "Північний потік-2" потрібно вводити вже зараз.

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Санкції проти Росії за можливе вторгнення в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес. За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

Зазначимо, що США пропонували включити відключення від SWIFT у всеосяжний пакет санкцій проти Росії. Однак в самому ЄС немає єдиної позиції, а Німеччина виступає за те, щоб санкції не поширювалися на енергетичний сектор і російські банки, повідомляє видання Bloomberg.

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