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"Будь-яка російська атака розпалить конфлікт": у Пентагоні підтримали Україну

10 лютого 2022, 06:43

У Пентагоні заявили про єдність США та союзників у протидії спробам Росії підірвати мир в Європі.

Ллойд Остін
Ллойд Остін / Фото Reuters

Глава Пентагону Ллойд Остін висловився в підтримку України в її протистоянні з Росією.

Міністр оборони США заявив, що США та союзники єдині в опозиції до Росії проти її спроб підриву основних цінностей, які загрожують миру і безпеці в Європі. Про це йдеться в заяві міністра оборони США в Twitter.

"Будь-яка російська атака або подальше вторгнення на територію України не лише розпалить конфлікт, але і також порушить основоположні принципи національного суверенітету і територіальної цілісності й самовизначення України", - написав Ллойд Остін.

Як повідомляв Главред, на початку лютого видання The Wall Street Journal писало, що Пентагон наказав привести в підвищену готовність до розгортання ще кілька тисяч військових США, зокрема для перекидання в Європу. Раніше такий же наказ отримали понад 8 тисяч американських військовослужбовців.

Військова допомога Україні від США

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.

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9 лютого в Україну прилетів ще один літак з черговою партією військової допомоги. Йдеться про 80 тонн боєприпасів для Збройних сил.

Тим часом Велика Британія готова надати Україні ракетне озброєння для кораблів для захисту на морі, розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

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