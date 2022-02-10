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Посилення НАТО у Східній Європі та готовність до сценаріїв: у Литві закликали Захід до дій

10 лютого 2022, 05:28

Обстановка з безпекою у Європі виявилася найскладнішою за останні три десятиріччя, сказав Гітанас Науседа.

НАТО
Європі треба зміцнювати оборону на східному фланзі НАТО - Науседа / Reuters

Наразі у Європі склалася найскладніша ситуація з безпекою за останні 30 років. За таких обставин слід посилити заходи, спрямовані на оборону та стримування східного флангу НАТО, у тому числі і у Балтійському регіоні. Треба забезпечити підготовку до будь-яких можливих сценаріїв. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Як повідомляє LRT, литовський глава держави вказав на безпрецедентні за останні три десятиліття загрози безпеці у Європі і закликав провести заходи для зміцнення східного флангу Альянсу.

читайте такожУкраїні поза НАТО, без зброї Заходу і "поступки" Альянсу: РФ вибухнула умовами щодо відведення військ"Ситуація з безпекою в регіоні є найскладнішою за останні 30 років, тому наразі особливо важливо посилити заходи оборони і стримування на східному фланзі Альянсу, включаючи Балтійський регіон, і бути готовими до всіх можливих сценаріїв", - зазначив Науседа під час перемовин з президентом Франції Макроном.

Також він підкреслив, що принцип неподільної безпеки союзників залишається непорушним.

Загроза військового вторгнення РФ на територію України

Журналісти американських видань Washington Post і New York раніше опублікували статті, в яких йшлося про появу нового плану щодо військового вторгнення Росії в Україну. Згідно з даними преси, російська держава може використовувати неправдиве відео з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході України, щоб отримати привід для інтервенції на українську територію.

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Пізніше відомості офіційно підтвердила влада США.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що такі дані вже публікувалися ЗМІ Заходу, однак у підсумку "так нічого і не відбувалося".

В уряді Британії з упевненістю вважають, що РФ шукає привід для військового вторгнення на територію української держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи нову інформацію про плани Росії проти України, сказав, що Київ отримав відомості від Вашингтона ще до офіційних заяв. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку Москви.

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НАТО Европа Литва Гітанас Науседа
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