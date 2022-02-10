У разі атаки на Україну санкції проти РФ будуть ширшими, але їх розголошувати не стануть - Шольц

Олаф Шольц / Фото Reuters

У разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз і НАТО швидко і консолідовано запровадять санкції проти РФ. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому заздалегідь зміст санкцій розголошувати не будуть.

"У ситуації з Україною ми стоїмо разом. Це факт і це потужний меседж. Ми єдині в тому, що повинні діяти разом. Санкції готуються, і щойно ситуація зміниться, ми будемо в змозі ухвалити рішення - Німеччина, США, Європа, країни НАТО. І вони, думаю, будуть дуже дієвими. Цей меседж, який зрозуміли і в Росії", - цитує Шольца Укрінформ.

Весь пакет обмежувальних заходів, які можуть застосувати щодо Росії, партнери вирішили поки що не розкривати. Зазначається лише, що пакет санкцій може виявитися ширшим, ніж вважається. У такому випадку, за словами Шольца, вони матимуть більший ефект.

Також канцлер Німеччини висловив сподівання, що ситуацію вдасться врегулювати дипломатичними засобами. Він згадав свій майбутній візит до Києва і Москви, а також зустріч політичних радників у "нормандському форматі".

"Є надія, що завдяки цій інтенсивності й подвійній стратегії – єдності та попередженню про суворі санкції у разі військової агресії й одночасно використання переговорних форматів – ми разом зможемо забезпечити безпеку в Європі", – резюмував канцлер ФРН.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше відвідає з офіційним візитом Україну 14 лютого. Цього дня відбудеться зустріч глави німецького уряду з президентом Володимиром Зеленським. У Києві відзначають важливу роль Берліна в нормандських переговорах по Донбасу і вважають візит демонстрацією підтримки Української держави в ситуації з викликами для європейської безпеки.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися 7 лютого. Байден заявив, що дві країни "йдуть нога в ногу" в протистоянні російській агресії, зокрема в Україні.

Шольц під час своєї першої поїздки в Білий дім сказав, що США та Німеччина є "найближчими союзниками і активно співпрацюють". Канцлер Німеччини підкреслив, що у нього з Байденом спільні завдання, зокрема,"боротьба з російською агресією проти України".

Санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново запровадити санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Сполучені Штати Америки можуть запровадити проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес. За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

Зазначимо, що США пропонували включити відключення від SWIFT у всеосяжний пакет санкцій проти Росії. Однак в самому ЄС немає єдиної позиції, а Німеччина виступає за те, щоби санкції не поширювалися на енергетичний сектор і російські банки, повідомляє видання Bloomberg.

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