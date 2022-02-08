Країни Євросоюзу не хочуть відключати Росію від SWIFT - Bloomberg

ЄС відмовився відключати Росію від SWIFT / Reuters

Країни-учасниці Європейського Союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним з елементів санкцій у разі вторгнення в Україну.

Узгодження пакету санкцій ведеться в суворій секретності, повідомляє видання Bloomberg.

Відомо, що США пропонували включити відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак в самому ЄС немає єдиної позиції, а Німеччина виступає за те, щоб санкції не поширювалися на енергетичний сектор та на російські банки.

За даними Bloomberg, в координації санкцій з США найбільш активну участь беруть Німеччина, Італія і Франція. При цьому обговорення ведеться в строгому секреті, щоб Росія завчасно не дізналася деталі. Однак через те, що подробиці плану невідомі, до санкцій не можуть повноцінно підготуватися і деякі країни ЄС.

З посиланням на обізнані джерела Bloomberg зазначає, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що відключення Росії від SWIFT неприпустимо.

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Як повідомляв Главред, в Конгресі США зареєстрували новий законопроект про запуск санкцій проти РФ у разі військової операції російської держави проти України. Документ включає обмеження проти оточення президента Володимира Путіна, його друзів, а також передбачає відключення держави від SWIFT і санкції щодо проекту Північний потік-2. Ініціатори пропонують прийняти законопроект до можливої військової операції Росії проти України.

Британський уряд також почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Великобританія розгляне" ядерний " варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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