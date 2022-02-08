УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Країни Євросоюзу не хочуть відключати Росію від SWIFT - Bloomberg

8 лютого 2022, 20:41

За даними Bloomberg, в координації санкцій з США найбільш активну участь беруть Німеччина, Італія і Франція.

SWIFT
ЄС відмовився відключати Росію від SWIFT / Reuters

Країни-учасниці Європейського Союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним з елементів санкцій у разі вторгнення в Україну.

Узгодження пакету санкцій ведеться в суворій секретності, повідомляє видання Bloomberg.

Відомо, що США пропонували включити відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак в самому ЄС немає єдиної позиції, а Німеччина виступає за те, щоб санкції не поширювалися на енергетичний сектор та на російські банки.

За даними Bloomberg, в координації санкцій з США найбільш активну участь беруть Німеччина, Італія і Франція. При цьому обговорення ведеться в строгому секреті, щоб Росія завчасно не дізналася деталі. Однак через те, що подробиці плану невідомі, до санкцій не можуть повноцінно підготуватися і деякі країни ЄС.

З посиланням на обізнані джерела Bloomberg зазначає, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що відключення Росії від SWIFT неприпустимо.

Реклама

Як повідомляв Главред, в Конгресі США зареєстрували новий законопроект про запуск санкцій проти РФ у разі військової операції російської держави проти України. Документ включає обмеження проти оточення президента Володимира Путіна, його друзів, а також передбачає відключення держави від SWIFT і санкції щодо проекту Північний потік-2. Ініціатори пропонують прийняти законопроект до можливої військової операції Росії проти України.

Британський уряд також почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Великобританія розгляне" ядерний " варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Читайте також:

viber
Євросоюз SWIFT санкції проти Росії новини Європи
Зараз ви переглядаєте новину «Країни Євросоюзу не хочуть відключати Росію від SWIFT - Bloomberg». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаГороскоп на завтра, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удача Долар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тижденьДолар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тиждень Воду після варіння макаронів кухарі називають "рідким золотом": куди її застосовуютьВоду після варіння макаронів кухарі називають "рідким золотом": куди її застосовують "Боже, це точно Надя?": Дорофєєва без білизни приголомшила феєричним анонсом нової пісні"Боже, це точно Надя?": Дорофєєва без білизни приголомшила феєричним анонсом нової пісні Ніжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десертНіжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десерт
23:24

Призначили нового очільника Київської ОДА: що про нього відомо

23:01

США звинуватили Росію у спотворенні Мінських угодВідео

22:36

Мороз у березні та неймовірна спека у травні: весна в Україні буде непередбачуваноюВідео

22:30

Як потрібно правильно їсти після зараження Омікрон-штамом - коментар лікаря

22:28

Чи буде обов'язковою бустерна доза вакцини від коронавірусу: відповідь МОЗ

Реклама
22:02

Назвали найприбутковіші та збиткові банки України - повний список

21:56

"Він розмовляти не міг": під Запоріжжям підлітки катували і намагалися зґвалтувати битою дитинуВідео

21:33

Для Росії важлива не Україна: Боррель про агресію ПутінаВідео

21:26

Модний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектомФото

21:17

У Києві звільнили двох вчителів, які відмовилися викладати українською

21:16

Київ "став" Москвою: німецький телеканал осоромився в прямому ефіріВідео

20:55

Як приготувати корисний бутерброд - коментар дієтолога

20:41

Країни Євросоюзу не хочуть відключати Росію від SWIFT - Bloomberg

20:39

Програма єПідтримка стала дієвим інструментом соціальної допомоги і має бути розширена – Беззубенко

20:37

І пальцем не поворухнуть: названі самі ледачі знаки зодіакуВідео

20:18

Удар України по Росії та ініціативі "ЛДНР": Гармаш заявив про відмову Києва від "документів" ОРДЛОВідео

19:57

"Це гріх": Максим Галкін розповів про свої труднощі батьківства

19:53

В Україні посилюють карантин: три області переходять у "червону" зонуВідео

19:22

Від початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичинаВідео

19:16

Цукор різко подорожчав у супермаркетах: ціни б'ють рекордиВідео

Реклама
19:07

Ризик захворіти одночасно COVID-19 і грипом: Ляшко звернувся до українців і назвав рекомендації

19:07

Гороскоп на завтра, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаВідео

18:54

Лобода показала дві смужки на тесті, шанувальники не знаходять собі місця: "тримайтеся"

18:40

Ціни летять вгору: в Україні дорожчає паливо, експерти не прогнозують стабільностіВідео

18:35

Малюнки на мільйон: український вчитель знайшов неймовірний дар після інсультуВідео

18:30

"Велике будівництво" Зеленського на залізниці: 130 локомотивів з Франції їздитимуть Україною

18:19

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику за залиту квартиру

18:07

Грошовий успіх, щастя в любові і міцне здоров'я: 5 знаків в списку везунчиків в рік ТиграВідео

17:46

Зобов'язані були зробити хоча б 1 щеплення від COVID-19: у МОЗ назвали число відсторонених від роботиВідео

17:45

На Вінниччині сестра дивом врятувала потопаючого братика

17:26

З днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до свята

17:08

Стужук зворушила історією про колишнього чоловіка і розповіла про його смерть

17:01

"Путін запевняв, що не загострює ситуацію": Макрон розповів про зустріч з президентом РФВідео

16:51

Звільнення територій України і тиск на Росію: Зеленський здивований словами Путіна Макрону

16:48

"Бажання в кам'яний вік перейти?": Зеленський відповів на погрози ЛукашенкаВідео

16:43

Пірнув в ополонку і не повернувся: з'явилося відео трагедії в ДніпріВідео

16:31

На пенсію в 60 років: хто з українців зможе піти на спокій в 2022 році

16:30

Зеленський розповів, чого очікує Україна від нормандської зустрічі політичних радників

16:17

Активісти бояться за життя Артемія Рябчука: "дніпровський стрілець" не приймає передачіВідео

15:54

Вчені пояснили, у кого при коронавірусі найчастіше зникають нюх і смак

Реклама
15:45

"Красуня, але не твоя": Зеленський відповів Путіну на скандальну заявуВідео

15:43

Патрульні катери і 370 одиниць пожежної техніки: Зеленський і Макрон домовилися розширити співпрацю

15:39

Україна збільшила товарообіг з Росією

15:18

Підсумки переговорів Зеленського і Макрона: всі подробиціВідео

15:15

Вижила лише мати: двоє дітей і батько загинули у пожежі на Донеччині через несправну пічку

15:14

"Звертайтеся до лікаря": Комаровський перерахував тривожні сигнали під час COVID-19

15:01

День ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

14:50

В Україні запустили спеціальний режим для IT-галузі.City

14:47

"Ти що дверима ляскаєш": у Запоріжжі таксист побив пасажирівВідео

14:39

Магнітна буря 10, 11 та 12 лютого 2022: графік, вплив і що робитиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти