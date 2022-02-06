Можливість вторгнення Росії оцінюється як низька - Резніков

Імовірність нападу Росії низька / УНІАН

Можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низька, заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє сайт Міноборони.

"Ми володіємо всією повнотою інформації і реалістично оцінюємо ситуацію. Зараз може звучати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо в іноземних ЗМІ. Деякі навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, правда, відбулося 8 років тому. Обов'язок військових - прораховувати всі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити все належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Імовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день продовжує оцінюватися як низька", - цитує Резнікова сайт Міноборони.

За словами міністра, всі фіксовані події є очікуваними і відбуваються в рамках раніше оголошених прогнозів.

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"Наразі все відбувається у рамках наших оцінок. Через кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань, які триватимуть до 20 лютого. Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ. Як я повідомляв на брифінгу в четвер, наразі в Білорусь прибувають частини зі східного і Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під'їзді. З нашого боку робиться все необхідне для контролю подібних ситуацій", — запевнив він.

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Резніков додав, що безпрецедентна військова допомога від партнерів істотно підвищила українські можливості опору.

"З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування. Також набирає обертів розгортання Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами", - зазначив міністр.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times раніше з посиланням на офіційні особи Штатів повідомили про те, що розвідка США зафіксувала дані про новому сценарії Росії щодо військової інтервенції в Україну.

Згідно з даними відомостями, Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави і на території Росії. Пізніше це офіційно підтвердили в Держдепі і Агентстві національної безпеки США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що подібна інформація вже з'являлася в пресі, втім, "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії стверджують, що в Лондоні впевнені в спробах Москви створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримав від Вашингтона відомості про можливу провокацію Москви до їх офіційного оприлюднення. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку РФ.

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