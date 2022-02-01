Прем'єр Британії Борис Джонсон прилетів в Україну: що обговорюватиме

Борис Джонсон / GettyImages

1 лютого в Україну прилетів прем'єрміністр Британії Борис Джонсон. Серед його планів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікувалося, що разом з Джонсоном в Україну прилетить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трас, але напередодні вона отримала позитивний COVID-тест і пішла на самоізоляцію.

Трас разом з главами українського і польського МЗС повинна була оголосити про створення альянсу між Києвом, Лондоном і Варшавою.

З ким зустрінеться Джонсон і що буде обговорювати:

Запланована зустріч з президентом України для обговорення агресії з боку Росії;

Планується оголошення про виділення Україні допомоги на 118 млн доларів.

Крім того, після візиту в Україну Борис Джонсон буде говорити з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації навколо України.

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Що Джонсон говорив до візиту в Україну

Візит британського прем'єра відбувається після того, як Лондон офіційно оголосив про підготовку жорстких санкцій проти Росії. Нові обмеження, як анонсували в Лондоні, торкнуться російських олігархів і ключових прихильників російського президента.

"Я збираюся сказати президенту Путіну, що нам всім необхідно відійти від краю... Будь-яке вторгнення в Україну, за межі територій, які Росія захопила в 2014 році, буде абсолютною катастрофою для світу і перш за все для Росії", - відзначив Джонсон.

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Також повідомляється, що Джонсон розгляне варіанти стримування російської агресії проти України, включаючи нове розгортання військ НАТО. Крім того, очікується, що вже в понеділок Лондон оголосить про намір ввести більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

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