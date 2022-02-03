"Будуть досить жорсткі": Джонсон анонсував санкції проти Росії після розмови з Путіним

Прем'єр Британії підкреслив, що уряд змінив закон щодо введення санкцій.
Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.
Як повідомляє Evening Standart, санкції будуть введені автоматично при нападі РФ.
"Ми збираємо правильний пакет економічних санкцій, він повинен бути досить жорстким, і ми повинні переконатися, що люди розуміють, що він повинен бути автоматичним, щоб не було ніяких суперечок, що, якщо і коли відбудеться російське вторгнення, ці санкції набудуть чинності автоматично", - заявив Джонсон.
Прем'єр Британії підкреслив, що уряд змінив закон щодо введення санкцій.
"Ми змінили закон таким чином, що Великобританія буде застосовувати санкції як щодо себе особисто, так і щодо будь-якої країни, що представляє стратегічний інтерес для Росії", - додав він.
Візит Джонсона в Україну
Нагадаємо, напередодні, 1 лютого, в Києві з офіційним візитом побував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він приїхав, щоб обговорити російську агресію проти України. Зустріч з Володимиром Зеленським відбулася в Маріїнському палаці в Києві.
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