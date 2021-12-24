У СІЗО Луцька загадково померла жінка

Справою займається ДБР / facebook.com/kutiepov/

У Луцькому СІЗО виявили труп жінка. Її затримали через крадіжку і наркотики. Підозрюється, що вона вчинила самогубство.

Як пише volynpost.com, інформацію підтвердили у Нацполіції Волинської області та зазначили, що жінка повісилася на простирадлах вранці 24 грудня.

Також в поліції додали, що підозрювана звинувачувалася в причетності до крадіжок і наркотиків.

Обставини та причини смерті підозрюваної розслідуються Державним бюро розслідувань.

Нагадаємо, в Одесі по вулиці сортувальній у покинутій будівлі діти виявили моторошну знахідку. Двоє підлітків знайшли труп новонародженої дівчинки.

Це сталося 24 грудня. На місце події викликали поліцію.

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