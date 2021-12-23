На Тернопільщині діти розправилися з "сусідом-вбивцею"

Сусід нібито вбив кота / ua.depositphotos.com

У Бучачі Тернопільської області діти закидали камінням і землею будинок свого сусіда. Вони запідозрили чоловіка у вбивстві кота.

Як йдеться в постанові Бучацького районного суду Тернопільської області, за такий вчинок під суд потрапив батько одного з хлопчиків.

Його судили за невиконання батьківських обов'язків, пише ТСН.

Чоловік свою провину визнав і розкаявся, а також розповів всю історію суду, в якій пояснив, що дитина вчинила так, тому що сусід нібито вбив улюбленого кота хлопчика. Хоча доказів про вчинення злочину у сім'ї не було.

У підсумку Бучацький райсуд звільнив батька хлопчика від адміністративної відповідальності, і дав тільки усне зауваження.

Реклама

Нагадаємо, в Індії собака врятувала новонароджене немовля. Його кинули біля дороги з невидаленою пуповиною. Собака привела своїх цуценят, які зігріли дівчинку і тим самим врятували їй життя.

Також напередодні у Дніпрі копи врятували пса, ледь не замерзлого від холоду. Собака вже не ворушилася, але її відігріли в патрульній машині і відправили в притулок.

Читайте також: