Трагедія на Херсонщині: на тонкому льоду потонули двоє дітей

Тіло другої дитини ще шукають / ДСНС

У Херсонській області в місцевому ставку потонули двоє 8-річних дітей.

Як повідомили в ДСНС області, трагедія трапилася в четвер, 23 грудня.

Рятувальники отримали інформацію про зникнення хлопчиків о 21:10.

У результаті з'ясувалося, що вони потонули в ставку села Роздольне Каховського району.

На даний момент силами підрозділів ДСНС знайдено тіло однієї дитини. Пошуки другого тривають.

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Нагадаємо, на Тернопільщині хлопчики запідозрили сусіда у вбивстві кота і вирішили йому помститися. Діти закидали будинок чоловіка камінням, що підтвердилося на камерах відеоспостереження. Батька одного з хлопчиків викликали до суду.

Також раніше в Індії собака врятувала новонароджене немовля. Його кинули біля дороги з невидаленою пуповиною. Собака привела своїх цуценят, які зігріли дівчинку і тим самим врятували їй життя.

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