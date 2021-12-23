Трагедія на Херсонщині: на тонкому льоду потонули двоє дітей

Дітей шукали дорослі.
У Херсонській області в місцевому ставку потонули двоє 8-річних дітей.
Як повідомили в ДСНС області, трагедія трапилася в четвер, 23 грудня.
Рятувальники отримали інформацію про зникнення хлопчиків о 21:10.
У результаті з'ясувалося, що вони потонули в ставку села Роздольне Каховського району.
На даний момент силами підрозділів ДСНС знайдено тіло однієї дитини. Пошуки другого тривають.
Нагадаємо, на Тернопільщині хлопчики запідозрили сусіда у вбивстві кота і вирішили йому помститися. Діти закидали будинок чоловіка камінням, що підтвердилося на камерах відеоспостереження. Батька одного з хлопчиків викликали до суду.
Також раніше в Індії собака врятувала новонароджене немовля. Його кинули біля дороги з невидаленою пуповиною. Собака привела своїх цуценят, які зігріли дівчинку і тим самим врятували їй життя.
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