На Чернігівщині батько вбив однорічну доньку і хотів забрати життя сина, переломавши йому кінцівки

Чоловік вдарив дівчинку об ганок / "Бі порт"

У Чернігівській області чоловіка засудили до довічного ув'язнення. Слідство підтвердило, що він вбив малолітню дочку і вчинив замах на 2-річного сина.

Як повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, трагедія трапилася в жовтні 2015 року. Чоловік будучи п'яним вбив свою 11-місячну дочку і намагався вбити 2-річного сина.

Місцеві ЗМІ пишуть, що він вдарив немовля головою об ганок свого будинку. Від важких травм Малятко померло.

Після цього душогуб бив його руками і ногами свого 2-річного сина. У підсумку він переламав йому кінцівки.

"У несвідомому стані кинув дитину замерзати на вулиці. На щастя, тяжкопораненого знайшла мати і його врятували медики. У суді обвинувачений заперечував свою провину, подавав апеляційні скарги", - зазначили в прокуратурі.

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Вину обвинуваченого доводили протягом 6 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині хлопчики запідозрили сусіда у вбивстві кота і вирішили йому помститися. Діти закидали будинок чоловіка камінням, що підтвердилося на камерах відеоспостереження. Батька одного з хлопчиків викликали до суду.

Також раніше в Індії собака врятувала новонароджене немовля. Його кинули біля дороги з невидаленою пуповиною. Собака привела своїх цуценят, які зігріли дівчинку і тим самим врятували їй життя.

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