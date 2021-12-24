На Чернігівщині батько вбив однорічну доньку і хотів забрати життя сина, переломавши йому кінцівки

Чоловік переламав кістки дворічному синові.
У Чернігівській області чоловіка засудили до довічного ув'язнення. Слідство підтвердило, що він вбив малолітню дочку і вчинив замах на 2-річного сина.
Як повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, трагедія трапилася в жовтні 2015 року. Чоловік будучи п'яним вбив свою 11-місячну дочку і намагався вбити 2-річного сина.
Місцеві ЗМІ пишуть, що він вдарив немовля головою об ганок свого будинку. Від важких травм Малятко померло.
Після цього душогуб бив його руками і ногами свого 2-річного сина. У підсумку він переламав йому кінцівки.
"У несвідомому стані кинув дитину замерзати на вулиці. На щастя, тяжкопораненого знайшла мати і його врятували медики. У суді обвинувачений заперечував свою провину, подавав апеляційні скарги", - зазначили в прокуратурі.
Вину обвинуваченого доводили протягом 6 років.
Нагадаємо, на Тернопільщині хлопчики запідозрили сусіда у вбивстві кота і вирішили йому помститися. Діти закидали будинок чоловіка камінням, що підтвердилося на камерах відеоспостереження. Батька одного з хлопчиків викликали до суду.
Також раніше в Індії собака врятувала новонароджене немовля. Його кинули біля дороги з невидаленою пуповиною. Собака привела своїх цуценят, які зігріли дівчинку і тим самим врятували їй життя.
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