Труп валявся на дорозі: у Полтавській області знайшли мертвою жінку

Труп валявся на дорозі / УНІАН

Чергова трагедія в Україні. У суботу, 18 грудня, у Кременчуцькому районі Полтавської області знайшли мертву жінку.

Як повідомляє "Кременчук Оперативний", труп валявся на дорозі.

"У селі піщаному Кременчуцького району, в районі розвилки, знайшли труп жінки", - сказано в повідомленні.

При цьому, в поліції також зазначили, що слідів насильства на тілі жінки не виявлено.

Нагадаємо, чоловік роками вбивав своїх дітей, поки не покінчив з усіма, а потім довго труїв жінку. Вона також померла. Вбивцю засудили до 40 років в'язниці. Своєї провини Він не визнає.

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Також раніше у Києві копи затримали жінку, яка вчинила жахливий вчинок. Вона власноруч задушила ременем свою дочку. 24-річна вбивця особисто зізналася у скоєному так, як медики, які приїхали за викликом, констатували смерть 2-річної дівчинки через удушення ременем.

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