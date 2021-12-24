Моторошна знахідка в Одесі: діти натрапили на труп дівчинки

Труп був у пакеті / ua.depositphotos.com

В Одесі по вулиці сортувальній в покинутій будівлі діти виявили моторошну знахідку. Двоє підлітків знайшли труп новонародженої дівчинки.

Це сталося 24 грудня. На місце події викликали поліцію.

Як повідомили у Національній поліції Одеської області, тіло дитини лежало в пластиковому пакеті. Копи розшукують батьків дитини, щоб встановити, як тіло виявилося на вулиці.

Також у поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 117 (вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України з приміткою "умисне вбивство".

Зазначається, що остаточну причину смерті дитини встановить експертиза.

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Також раніше в Індії собака врятувала новонароджене немовля. Його кинули біля дороги з невидаленою пуповиною. Собака привела своїх цуценят, які зігріли дівчинку і тим самим врятували їй життя.

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