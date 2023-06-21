У Мережі показали "ізраїльський паспорт" Зеленської: з'явилися цікаві подробиці

Фото нібито паспорта Олени Зеленської поширює російська пропаганда. У РФ серйозно облажалися з цим.

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У мережі з'явився ізраїльський паспорт Олени Зеленської / Колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine/2345, Херсонська ОВА

Російські пропагандисти на тлі поразки окупантів придумують нові і нові фейки. Цього разу вони накинулися на дружину президента України Олену Зеленську. У Мережі опублікували нібито "ізраїльський паспорт" першої леді. Однак з ним все не так просто. Цікаві подробиці розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Насправді цей "паспорт" не має нічого спільного з реальністю і є всього лише "вкидом" пропагандистів країни-агресора.

Цікаво те, що на фото, поширеного в Мережі, термін дії "паспорта" (18.06.2023) закінчується раніше, ніж дата його "видачі" (19.06.2023). До того ж на ньому зображені написи різних шрифтів.

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"Це вказує на те, що дати і написи були вирізані з різних документів або зображень", — йдеться в повідомленні.

У мережі з'явився ізраїльський паспорт Олени Зеленської / фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Фейки РФ про військове керівництво України

Раніше у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Окрім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використали логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

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