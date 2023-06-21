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Взимку Крим може опинитися в облозі, яка триватиме декілька місяців - CNN

Ангеліна Підвисоцька
21 червня 2023, 19:12 оновлено 21 червня, 19:19
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Українські військові просуватимуться на південному напрямку, що "відріже" РФ від сухопутного коридору до Криму.
Крым, ВСУ
Взимку Крим буде в облозі / Колаж: Головред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Українські військові просуваються вперед на півдні країни. ЗСУ знищують російську логістику, намагаючись зруйнувати "сухопутний коридор" РФ в Крим, щоб взяти півострів у облогу та повністю звільнити Крим від окупантів. Про це повідомляє CNN.

Ця тривала оборона виснажить окупантів. Крим може опинитися в облозі вже взимку і триватиме вона місяці.

Повідомляється, що успіхи ЗСУ на Донбасі і в Запорізькій області ведуть до залізниці Волновахи та до Маріуполя. Мелітопольський напрямок близький до Запоріжжя і це забезпечить підхід ЗСУ до Криму.

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Українські військові також заженуть РФ у "кут" наступом у районі Кремінної та Куп'янська. Кремль повинен буде вирішити, куди саме відправляти підкріплення. До того ж Москва не може вивести війська з Бахмута, бо втратила вже там багато окупантів. Виведення військ змусить Кремль "втратити обличчя".

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що як тільки армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати.

За його словами, люди вийдуть на вулиці і допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від Криму, щоб півострів не використовувався у військових цілях, а окупанти здійснили новий "жест доброї волі". Російські громадяни повинні якомога швидше покинути Кримський півострів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна здатна звільнити Крим без бою. За його словами, як тільки будуть перекриті всі шляхи постачання, окупанти РФ самі переконаються в тому, що їм потрібно покинути півострів.

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