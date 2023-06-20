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Просування ускладнюється: у Міноборони назвали те, що заважає контрнаступу

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2023, 19:15 оновлено 20 червня, 19:20
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Російські окупанти намагаються перешкодити українському контрнаступу. Це небезпечно навіть для місцевих жителів.
ВСУ, Анна Маляр
Окупанти намагаються завадити українському контрнаступу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українські військові продовжують йти в контрнаступ, проте просування серйозно ускладнюється. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Російські окупанти замінували поля в Запорізькій області. Про це навіть не попереджені місцеві жителі.

"Ми стикаємося насамперед з тим, що ворог суцільно замінує поля. Є інформація, що навіть цивільні населені пункти в Запоріжжі, скажімо, ворог мине і навіть не попереджає про це місцевих жителів. І дійсно це не тільки проблема для Збройних сил", – каже Маляр.

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Українські військові просуваються на півдні, а окупанти намагаються оборонятися. Однак не на всіх напрямках захисникам зараз вдається наступати.

"У нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми знаходимося в обороні. Ми фактично поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед... вигризаємо кожен метр землі у ворога", - заявила Маляр.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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