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"Горять за милу душу": Путін на тлі поразки говорить маячню про "втрати" в ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
21 червня 2023, 18:00 оновлено 21 червня, 18:14
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Російський диктатор на ходу придумує інформацію про те, скільки ЗСУ нібито "втратили" танків, бронетехніки та особового складу.
Володимир Путін, ВСУ
Володимир Путін почав розповідати бредні про втрати в ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Українські військові пішли в контрнаступ і звільняють один населений пункт за іншим. Російський диктатор Володимир Путін у сказі через це і почав говорити всяку нісенітницю про "втрати" з боку України. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він підтвердив, що українські військові контрнаступають. Диктатору здалося, що російські окупанти "мужні і героїчні".

Водночас Путін вигадує фейки про величезні втрати в українській армії. Однак ці бредні не мають нічого спільного з дійсністю.

відео дня

"ЗСУ почали (наступальну операцію - Главред) 4 червня, використовуючи стратегічний резерв. Як не дивно, на цей час спостерігаємо певне затишшя. Пов'язано це з тим, що противник несе серйозні втрати і в особовому складі, і в техніці. Втрати особового складу дуже значні. Станом на сьогоднішню ніч наші мужики наколотили 145 танків противника і приблизно 678 бронемашин різного типу ... Звичайно, там є і "Леопарди", французька колісна бронетехніка, американські бронемашини. Там все є. Горять за милу душу", - сказав Путін.

Диктатор мріє про те, що українські військові "втратять наступальний потенціал і втратять боєздатність".

"На сьогодні ми бачимо, що наступальний потенціал поки не вичерпаний, є резерви, які противник думає, де і як вводити", - сказав Путін.

Варто відзначити, що на початку він говорив про просування бійців ЗСУ, то в кінці він сказав, що "активні наступальні дії не проводяться".

Втрати ЗСУ в ході наступу

Як повідомляв Главред, нещодавно в мережі поширилася інформація про те, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади нібито втратили велику кількість особового складу, а також Leopard і Bradley в ході боїв на запорізькому напрямку. Однак насправді це ворожа ІПСО.

Як зазначив головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, в день, коли РФ заявила про понад 300 "убитих" українських бійців бригади, насправді тоді загинуло п'ятеро захисників.

"Вони заявляли, що у нас вже розбита бригада, що у нас 350 загиблих, все - бригади немає, у нас було п'ять загиблих. Це яскравий приклад того, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю", - сказав Маркус.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Міністр оборони Олексій Резніков визнав, що українські військові дійсно зазнають втрат під час контрнаступу, однак вони набагато менші, ніж у РФ. Він додав, що російські пропагандисти можуть знімати одну одиницю техніки з різних ракурсів, видаючи фото з нібито різних локацій.

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