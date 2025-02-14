У СБУ розповіли подробиці удару РФ по укриттю на Чорнобильській АЕС

Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною.

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Уламки дрона / Колаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

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Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу дрона РФ

Вихід радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки на укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції та разом із відповідними органами працюють на місці події.

"Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером", - ідеться в повідомленні СБУ.

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За даними спецслужби, наразі радіаційний фон на території ЧАЕС і в зоні відчуження не перевищує допустимих значень. "Вихід радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.

Як встановило слідство, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед". У СБУ уточнюють, що для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

"За оцінками експертів, росіяни цілеспрямовано вдарили саме по цьому об'єкту. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття", - зазначається в повідомленні.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину РФ та притягнення винних до відповідальності.

Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 14 лютого, РФ вдарила по укриттю над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Саме воно захищає світ від радіації.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС. Він пояснив, що США багато грошей і зусиль інвестували в укриття, по якому вдарила РФ.

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