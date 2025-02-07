Збито 81 ворожий дрон зі 112: від повітряної атаки РФ постраждали три області

Сили ППО збивали безпілотники в 13 українських областях.

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Від атаки дронів 7 лютого 2024 року постраждали три області / Колаж: Главред, фото: Фото: t.me/kyivregionpolice

Коротко:

РФ атакувала Україну більш ніж сотнею дронів

Збито майже всі ворожі БПЛА

Є наслідки у трьох областях

У ніч на 7 лютого 2025 року російські окупаційні війська атакували Україну 112-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, станом на 09:00 відомо, що було збито 81 ударний дрон і безпілотники інших типів у 13 українських областях, а саме: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

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31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Київська та Хмельницька області.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака дронів РФ 7 лютого - наслідки

Київщина. Повітряна тривога в Київській області оголошувалася кілька разів і тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Відомо, що в Броварському районі пошкоджено господарське та гаражне приміщення. У гаражі сталася пожежа, яку пожежники ліквідували, повідомили в поліції.

Наслідки атаки на Київську область / Фото: t.me/kyivregionpolice

Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/kyivregionpolice

Атака на Київщину - наслідки / Фото: t.me/kyivregionpolice

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 лютого російські окупанти випустили по Україні 77 дронів і дві балістичні ракети. Сили ППО збили більшість цілей, проте є наслідки в трьох областях. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Ворог влучив балістичною ракетою в адміністративну будівлю. Унаслідок вибуху було пошкоджено ще одну адмінбудівлю поруч, а також кілька багатоповерхових житлових будинків.

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму загинули п'ятеро людей. Серед жертв ворожої атаки - сестри, одна з яких була вагітною.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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