РФ вдарила по укриттю ЧАЕС, яке захищає світ від радіації: Зеленський зробив заяву

Окупанти вдарили дроном по укриттю над зруйнованим 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Президент сказав, чи є витік радіації.

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Дрон окупантів влучив в Чорнобильську АЕС/ колаж: Главред, фото: Telegram Зеленський, Офіс президента України

Коротко:

Російський дрон влучив в укриття зруйнованого енергоблока ЧАЕС

Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном, спалахнула пожежа

Зеленський розповів, чи є витік радіації

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на п’ятницю, 14 лютого, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що укриття зазнало суттєвих пошкоджень, спалахнула пожежа, яку вже вдалося загасити.

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"Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції… Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що країна-агресорка Росія своїми діями створює загрозу для всього світу.

"Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об’єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", – сказав глава Української держави.

Зеленський нагадав, що Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й українських міст, і також при цьому РФ продовжує збільшувати свою армію. За словами українського президента, це все вказує на те, що російський диктатор Володимир Путін точно не готується до переговорів.

"Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об’єднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", – наголосив Зеленський.

Влучання дрону в укриття Чорнобильської АЕС/ скрін

Дивіться відео влучання дрона в укриття Чорнобильської АЕС:

"У Мюнхені всі злі від новини про удар по ЧАЕС"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фото наслідків влучання російського дрона по укриттю енергоблока ЧАЕС.

"По влучанню дрона в ЧАЕС. Це черговий доказ, що росія – це загроза для всього світу. Військові путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС", – зазначив Єрмак.

Пізніше Єрмак повідомив, що "в Мюнхені всі злі" від новини про удар російських окупантів по ЧАЕС.

"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", – написав Єрмак у Telegram.

Радіаційний фон у нормі

У ДСНС України повідомили, що радіаційний фон у нормі.

"Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Моніторинг триває. Ситуація під контролем. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", – зазначили в ДСНС.

Команда МАГАТЕ чула вибух під час влучання дрона

У МАГАТЕ повідомили, що їхня команда чула вибух під час влучання дрона в укриття над енергоблоком ЧАЕС.

"У ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почула вибух із боку Нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки реактора №4 колишньої Чорнобильської АЕС, що спричинило пожежу. Їм повідомили, що БПЛА врізався в дах НБК", – зазначається в публікації МАГАТЕ у соцмережі Х.

Загроза ударів РФ по українських АЕС – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, полковник НГУ Артем Ілюхін заявив, що Путін може вдарити по АЕС зненацька. Для Путіна, на думку експерта Ілюхіна, людські життя, смерті, біди – порожній звук. Експерт описав найгірший сценарій.

Також повідомлялося, що експерти ООН зробили заяву про те, що ризик ядерної катастрофи через удари РФ зростає. Експерти ООН висловили занепокоєння щодо вразливості українських атомних електростанцій через російські атаки на енергосистему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МАГАТЕ б’ють на сполох через масштабні атаки Росії на АЕС. Удари РФ по цивільних енергетичних об’єктах, зокрема ключових підстанціях, безпосередньо загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи.

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