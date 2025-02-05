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РФ вдарила дронами по Харкову: на місці "прильоту" - пожежа

Анна Ярославська
5 лютого 2025, 06:38
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У Салтівському районі "Шахед" ударив по адмінбудівлі. В Основ'янському районі спалахнула пожежа.
Атака дронів
Ворожі дрони атакували Харків / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Коротко:

  • РФ атакувала Харків дронами
  • У двох районах міста є "прильоти"

У ніч на 5 лютого російський дрон завдав удару по центральній частині Харкова. Ворожий удар припав на адміністративну будівлю в Салтівському районі.

"Є інформація про удар Шахедом по центральній частині міста. Деталі з'ясовуємо", - заявив мер Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, у багатоповерхівці, що навпроти, вибито вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила.

На місці працюють усі відповідні служби.

"Ще один "приліт" уже в Основ'янському районі. На місці влучання пожежа", - додав Терехов.

РФ вдарила дронами по Харкову: на місці 'прильоту' - пожежа
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Удар по Ізюму 4 лютого 2025 року - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Ворог влучив балістичною ракетою в адміністративну будівлю. Унаслідок вибуху було пошкоджено ще одну адмінбудівлю поруч, а також кілька багатоповерхових житлових будинків.

Очільник області Синєгубов підкреслив, що в цьому районі немає жодного військового об'єкта, а атака була спрямована проти мирного населення.

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму загинули п'ятеро людей. Серед жертв ворожої атаки - сестри, одна з яких була вагітною.

На злочин Росії відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав світ посилити тиск на агресора, щоб зупинити терор і захистити людські життя.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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