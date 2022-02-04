У Рівному вчитель історії "чвакала" на кухні під час онлайн-уроку

У Рівному вчителька снідала під час онлайн-уроку

У Рівному під час онлайн-уроку вчителька однієї зі шкіл влаштувала собі сніданок, збентеживши цим дітей та їхніх батьків, написав у Facebook житель Рівного, викладач Іван Цимбалюк.

Чоловік розповів, що побував на онлайн-уроці разом зі своєю донькою, яка навчається у 9 класі. Він залишився незадоволений тим, що почув.

Після уроку він написав емоційне повідомлення. Він заявив, що викладачка під час уроку "сьорбала" і "чвакала" на кухні.

До того ж він заявив, що вчителька не пояснила теми уроку, а лише дала "номери параграфів на домашню роботу".

Зазначимо, що йдеться про вчительку зі школи за №15.

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Як пише РадіоТрек, з ними зв'язалася завуч школи Ірина Верхова. Жінка передала відповідь вчительки на емоційне повідомлення батька.

За словами викладачки, адміністрація школи опитала дітей і вони підтвердили, що урок був проведений повністю. До того ж вона сказала, що урок було розпочато вчасно, о 8:30.

Зазначається, що шестеро школярів отримали під час уроку оцінки.

"Хочу відповісти пану Цимбалюку. Як легко осквернити вчителя, а найгірше, що будуть вірити вам, а не вчителю. Були підбиті підсумки уроку і виставлені оцінки. Чітко визначено д/з. А те, що я "дозволяла" іноді зробити ковток чаю, тому що у мене болить горло після коронавірусу (лікарняний був закритий 31.01), я - людина, а не робот. Соромно має бути вам, людині, яка вважає себе психологом", - розповіла вчителька.

Раніше Главред писав про те, що во Львів директор однієї зі шкіл частково виграв справу в Апеляційному суді, в результаті чого йому скасували штраф у 34 тисяч гривень за порушення карантину. У вересні минулого року він не перевів учнів 5-11 класів на віддалене навчання в ситуації, коли в школі було вакциновано менше 80% вчителів. Штраф платити не потрібно, проте його все одно визнали винним у порушенні карантинних заходів.

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