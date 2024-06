В Росії різко змінили позицію щодо війни в Україні: в США назвали причини

Чимало представників так званих "російських еліт" змінили свою позицію щодо агресивної війни РФ проти України від критики воєнних дій до її підтримки, оскільки вони вважають, що Росія переважає. Однак, справжньою причиною зміни позиції російських еліт є страх перед репресіями з боку режиму. . Про це йдеться у звіті американського Інститту вивчення війни.

Російський опозиційний журналіст та засновник телеканалу "Дощ" Михайло Зигар у статті для Foreign Affairs заявив, що багато представників російської еліти, які у 2022 році були проти війни, тепер підтримують агресію проти України. Зигар пояснює це "повільними, але стійкими успіхами Росії на полі бою, відставанням України у боєприпасах і ймовірним зменшенням західної допомоги".

За його словами, російські еліти навіть почали обговорювати можливі результати війни, які будуть вважатися перемогою для Росії. Один російський олігарх, який раніше критикував війну, начебто заявив, що "Росія має виграти війну, інакше нам не дозволять жити і Росія впаде".

В ISW зазначили, що інформація про те, що російські еліти зараз вважають, що Росія може здобути перемогу на полі бою і навіть обговорюють цю перемогу, свідчить про їхню підтримку заявленої Путіним теорії перемоги. Згідно з цією теорією, окупанти зможуть продовжувати поступове просування, запобігаючи значущим українським контрнаступам, і врешті-решт виграти війну на виснаження.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.