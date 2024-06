ЗСУ повернули втрачені позиції у двох областях: в ISW заявили про новий наступ РФ

Аналітики Інститут вивчення війни повідомили, що українські сили нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Однак, війська РФ просунулися в східній частині Часового Яру.

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили України нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області на тлі бойових дій 28 червня.

Командир українського батальйону безпілотників, який діє на Харківському напрямку, 28 червня повідомив, що ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася і що російські сили не досягли значного прогресу приблизно з 12 червня.

Також він заявив, що російські сили використовують на Харківському напрямі як штурмові підрозділи "Шторм", укомплектовані погано навченим персоналом, так і регулярні російські частини.

За його словами, російські сили швидко поповнюють свій склад у цьому районі, незважаючи на значні втрати. Бої в районі Вовчанська та всередині нього 28 червня тривали. Повідомляється, що підрозділи російського інженерного батальйону "Фенікс" намагаються дистанційно замінувати райони на півночі Харківської області.

11 червня ISW помічала повідомлення про те, що підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ діють поблизу Часового Яру.

Аналітики зазначають, що підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ на Харківському напрямку, ймовірно, зазнали значних втрат, які зробили їх неефективними до бою.

Сили оборони України нещодавно повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що ЗСУ нещодавно повернули втрачені позиції на південь від Кремінної та на схід від села Тернове.

У той же час повідомляється, що 28 червня російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Однак підтверджених даних щодо просування російських військ у цьому районі немає.

Російський воєнкор стверджував, що війська РФ просунулися в районі Степової Новоселівки та Серебрянського лісу, але ISW не виявив підтвердження цих тверджень.

Армія РФ продовжує наступальні операції на 9 напрямках.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.