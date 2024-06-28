Окупанти відмовляються вмирати під Вовчанськом: знищено десятки штурмовиків РФ

Сили оборони України дають відсіч ворогу - окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці.

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ЗСУ стримують атаки РФ / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

На Харківщині Сили оборони України дають відсіч ворогу, водночас фіксуються випадки, коли через високі втрати загарбники відмовляються виконувати поставлені завдання, розповів представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

"Спостерігаються численні випадки відмови ворожого особового складу, зокрема зі штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії збройних сил РФ, виконувати поставлені завдання. Через те, що вони втратили в командному складі кілька людей, росіяни відмовляються виконувати бойові завдання. Це відбувається на рівні конкретних підрозділів та індивідуальних відмов. Тому там у них не все так добре", - наголосив він в ефірі "Еспресо".

За його словами, за минулу добу на Харківщині відбулося шість бойових зіткнень, бої точилися біля Вовчанська та Липців.

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"На Вовчанському напрямку українські захисники вибивають малі тактичні групи противника, представлені 153-м танковим полком 47-ї танкової дивізії. Вони наступали в житловій забудові міста Вовчанськ, але були зупинені там і відкинуті. ЗСУ відбили чотири з п'яти ворожих штурмів противника. Також тривали бойові зіткнення на північ від Харкова, у районах населених пунктів Лук'янці та Глибоке", - розповів представник ОСГВ.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Волошин зазначив, що Сили оборони України дають відсіч ворогу - окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці.

"Ворог зазнає втрат. У результаті бойових дій було знищено близько 120 ворожих окупантів, кілька одиниць озброєння та військової техніки, танки, артилерійські засоби, протитанкові засоби, 5 одиниць спецтехніки", - додав офіцер ЗСУ.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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