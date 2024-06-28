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РФ обрала головну ціль на сході: у ЗСУ назвали три небезпечні напрямки

Олексій Тесля
28 червня 2024, 20:58
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Назар Волошин розкрив імовірні плани російських окупантів.
ВСУ,
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

У цьому місці ворог намагається вийти на Костянтинівську трасу, яка має важливе логістичне значення, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"На Покровському напрямку ворог не залишає спроб. Мета в нього, і всі це бачать, це, звичайно ж, вийти на Костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою, важливою для логістичних маршрутів і всього іншого", - розповів Волошин.

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Також, за його словами, ймовірні плани росіян - розвивати наступ у напрямку Покровськ - Мирноград - Слідове.

Спікер зазначив, що загалом мета окупантів незмінна - вони хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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