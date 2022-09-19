У РФ відреагували на прохання провести "референдум" в "ЛДНР"

Вибори в " ЛНР " / korrespondent.net

У Росії заявили про наміри провести "референдум" про визнання так званої "ЛНР" суб'єктом РФ восени, найближчим часом.

"Я думаю, це (референдум - ред.) буде найближчим часом... Глава "республіки" зобов'язаний найближчим часом відреагувати на звернення. Це буде осінь, але не пізня", - сказав депутат Держдуми, координатор з міжпарламентських зв'язків з "Народною радою ЛНР" Віктор Водолацький, передає ТАСС.

За його словами, виборча система "ЛНР" начебто готова до проведення "референдуму на 100%.

Бойовики вимагають "референдум"

Громадська палата так званої "ДНР" просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" з приводу входження до складу Росії.

Пізніше з'явилося відео, як Пушилін запропонував Пасічнику об'єднати зусилля адміністрацій глав "ДНР" і "ЛНР", апарати парламентів для вироблення кроків по початку підготовки до "референдуму".

Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter написав, що будь-які "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей не що інше, як фікція. Вони не вплинуть на політику України та міжнародної спільноти.

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