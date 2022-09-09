Пушилін пакує валізи: в "ЛДНР" паніка через наступ ЗСУ

Денис Пушилін в паніці через наступ ЗСУ / фото колаж УНІАН

Ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" панікують на тлі стрімкого наступу Збройних сил України в Харківської області.

Ставленики Кремля на захоплених територіях Донбасу відверто бояться можливого прориву української армії в ОРДЛО. Про це повідомляє Канал 24 з посиланням на дані української розвідки.

"Місцеві терористи в шоці. Мовляв, ЗСУ потрібно лише прорвати лінію оборони і Донецьк можна відразу захопити", - повідомили в розвідці.

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У повідомленні уточнюється, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін запанікував і кудись поїхав. А ось решта "влади" упаковують валізи.

У розвідці додали, що серед ватажків "ДНР" розгубленість – в "адміністрації" квазіреспубліки цілий день не було взагалі нікого.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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