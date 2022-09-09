Пушилін пакує валізи: в "ЛДНР" паніка через наступ ЗСУ

ЗСУ можуть прорвати лінію оборони і відразу взяти Донецьк, істерять в "ДНР".
Ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" панікують на тлі стрімкого наступу Збройних сил України в Харківської області.
Ставленики Кремля на захоплених територіях Донбасу відверто бояться можливого прориву української армії в ОРДЛО. Про це повідомляє Канал 24 з посиланням на дані української розвідки.
"Місцеві терористи в шоці. Мовляв, ЗСУ потрібно лише прорвати лінію оборони і Донецьк можна відразу захопити", - повідомили в розвідці.
У повідомленні уточнюється, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін запанікував і кудись поїхав. А ось решта "влади" упаковують валізи.
У розвідці додали, що серед ватажків "ДНР" розгубленість – в "адміністрації" квазіреспубліки цілий день не було взагалі нікого.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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