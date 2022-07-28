Нескінченність без кінцівок: ексбойовик "ЛДНР" поплакався в мережі на важке життя

Окупанти, горілка / Rod Canfield World Armies / flickr.com

Житель з Донецької області в 2014-му зрадив Україну і воював проти української армії на боці окупантів серед бойовиків "Л/ДНР". Тоді ж він став інвалідом, втративши обидві кінцівки – і зрозумів, що "матінці Росії" більше не потрібен. Ролик, в якому колаборант скаржиться на своє важке життя, був опублікований в Мережі.

"Я сам з Мар'їнки. Проводив евакуацію Мар'їнки, Красногорівки, проводив "референдум". І з перших днів я завжди на передовій. Так сталося, що я залишився інвалідом першої групи. Нам призначили пенсію в розмірі 3200 рублів. Як на неї можна прожити, якщо я знімаю житло за 4 тисячі рублів?",- зі сльозою в голосі говорить він на камеру.

Він обурюється, що не може ні забезпечити свою дитину, ні себе самого.

"У мене маленька дитина, яка просить, щоб я йому купив полуницю, морозиво. А за що я йому куплю, якщо у мене пенсії не вистачає житло оплатити? У мене на їжу практично грошей не залишається. Спасибі родичам, що вони мене хоч годують ще", ‒ каже колаборант.

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Нагадаємо, раніше на війні в Україні був ліквідовано чергового солдата путінської армії Дмитра Тупіцина. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресора РФ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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