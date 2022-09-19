Бойовики "ЛДНР" просяться в РФ і вимагають негайно провести "референдум": у Зеленського відповіли

Пушилін запропонував Пасічнику об'єднати зусилля адміністрацій глав "ДНР" і "ЛНР" для "референдуму".
Громадська палата так званої "ДНР" просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" з приводу входження до складу Росії.
Глава "палати" Олексій Кофман заявив про бажання учасників "ДНР" бачити між "республікою" і Україною кордон Росії.
"Прошу главу республіки Дениса Володимировича Пушиліна і "Народну Раду ДНР" прийняти відповідне "історичне" рішення про негайне проведення "референдуму"", - сказав він.
Пізніше з'явилося відео, як Пушилін запропонував Пасічнику об'єднати зусилля адміністрацій глав "ДНР" і "ЛНР", апарати парламентів для вироблення кроків з початку підготовки до "референдуму".
У Зеленського відповіли на"референдуми" в ОРДЛО
Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter написав, що будь-які "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей не що інше, як фікція. Вони не вплинуть на політику України та міжнародної спільноти.
"Ru-пропагандисти закохані у "референдуми" як панацею. У мене є для них погані новини. Є глобальний консенсус і міжнародне право. Воно однозначно: Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори - нічого не змінює фікція, яка не змінить нічого ні для нас, ні для партнерів", - написав він.
"Референдуми" окупантів
Окупант Росія переносять проведення так званого "референдуму" на окупованих районах Луганської області на невизначені терміни. Причина - атаки Збройних сил України позицій російських загарбників. Росіяни накопичують свої сили і засоби в місті Сватове. Про це заявили в Луганській обласній військовій адміністрації.
Сили оборони України проводять військову операцію в Херсонській області для звільнення своїх територій. Ворожі війська витісняються з зайнятих ними позиції. Звільняються населені пункти.
ЗСУ вдалося досягти певних успіхів і в Донецькій області. Бійці вибили окупантів з деяких позицій на Краматорському напрямку. Вдалося домогтися тактичного просування.
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