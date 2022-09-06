Україна може претендувати на території Росії, потрібно провести референдуми – Жданов

Україна може приєднати регіони Росії - Жданов / Колаж УНІАН

Після перемоги у війні з Росією Київ, враховуючи карти 1919 року, може претендувати на території, які наразі є суб'єктами Російської Федерації. Щоб не допустити вічного військового протистояння, в разі розпаду російської держави потрібно буде провести два референдуми – в Україні і на тих землях, які можуть приєднатися до нашої держави. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі він розповів про те, що РФ за підсумками війни з Україною може зазнати поразки і втратити свої території. Землі Москві віддавати не потрібно, проте слід прийти до якого-небудь компромісного варіанту.

"Ми повинні визначитися і зупинитися на якійсь даті. Є 1991 рік - розвал Радянського Союзу, є кордони адміністративних республік, які перетворилися на кордони держав. Їх визнав весь світ і ООН, треба на них зупинитися", - вважає Жданов.

На думку експерта, українська держава, якщо враховувати карти 1919 року, може претендувати на деякі території, які наразі входять до РФ. Якщо Росія розвалиться, потрібно буде провести два референдуми: перший на землях, які хотіли б приєднатися до України. Другий - в самій Україні щодо того, чи готова держава їх прийняти.

"Тоді буде вічна війна. Єдине, коли це можна прийняти і використовувати, це якщо Росія розвалюється – в результаті нашої перемоги відбудеться розпад на суб'єкти РФ. Треба вчинити виключно за міжнародним правом, щоб не було претензій. Для цього потрібно провести два референдуми: на тих землях, які хочуть приєднатися до України і в Україні, щодо того, чи хочемо ми взяти ці землі до складу своєї держави", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять військову операцію у Херсонській області для звільнення своїх територій. Ворожі війська витісняються з зайнятих ними позиції. Звільняються населені пункти.

ЗСУ вдалося досягти певних успіхів і у Донецькій області. Бійці вибили окупантів з деяких позицій на Краматорському напрямку. Вдалося досягти тактичного просування.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що армія України сконцентрована на звільненні не тільки Херсонської області.

Проводиться деокупація й інших територій. Йдуть важкі бої

Дивіться відео ТСН - Жданов вважає, що ЗСУ можуть зайти до Росії

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