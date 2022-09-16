Близько 3,5 тисяч "мобілізованих" до "ЛДНР" жителів Донбасу відмовилися воювати і втекли з позицій

Випадків втеч мобілізованих до "ЛДНР" з фронту вже тисячі - ЗМІ / Reuters

Незаконно мобілізовані до російські військ "ЛДНР" жителі окупованого Донбасу залишають бойові позиції і повертаються додому. Подібних випадків вже тисячі. Люди розуміють, що окупанти не зможуть покарати всіх.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на свої джерела розвідці, близько 3,5 тисяч людей, яких незаконно і силою мобілізували в російські війська так званих "ДНР" і "ЛНР", втекли з поля бою і повернулися додому.

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Підкреслюється, що люди розуміють - всіх покарати не зможуть. Випадків, коли вони залишали позиції, вже тисячі. Воювати вони не хочуть.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію зі звільнення Харківської області від російських окупантів. Керівник ОВА Олег Синєгубов раніше заявив, що ЗСУ на деяких ділянках фронту вийшли на державний кордон з Росією. Окупанти тікають вглиб фронту або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що наступ армії України на Харківщині розвивається навіть краще, ніж очікувалося. За його словами, українські бійці довели свою здатність наносити удари по російських військах. Перемогу в регіоні святкувати зарано - ворог може завдати удару у відповідь.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ у Харківській області звільнили понад 300 населених пунктів. Операція буде відбуватиметься, допоки українські війська не звільнять всі захоплені росіянами райони області.

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